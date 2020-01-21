Это ваши новые министры: кто вошел в правительство РФ

Сегодня стал, наконец, известен новый состав правительства. Президент Владимир Путин подписал указы, которыми изменил структуру федеральных органов исполнительной власти, назначил новых министров и заместителей премьера. Председатель правительства Михаил Мишустин, согласно документам, лишился одного зама — их осталось у него 9.
Сильнее всего перемены коснулись социальной сферы, культуры и спорта. А вот силовики сохранили свои кресла практически в полном составе.
Предыдущее правительство России ушло в отставку вечером 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию. Медведев объяснил решение необходимостью предоставить главе государства возможность принимать все необходимые решения. Ранее ряд федеральных СМИ связывал уход правительства Медведева с неудовлетворительной работой по нацпроектам, которые в приоритете для Владимира Путина. К слову, вступая в должность, новый премьер Мишустин обозначил нацпроекты и «майские указы» приоритетом своей работы.
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