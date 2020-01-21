Мишустин представил новых министров: судьба Дмитрия Миронова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представляет новый состав правительства — своих заместителей и чиновников, которым предстоит возглавить новые министерства.
— Как стало известно только что, на месте, куда СМИ сватали губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, — министра внутренних дел России — остался Владимир Колокольцев, — сообщили наши коллеги.
Несколько дней в Ярославской области ходили разговоры о том, что Миронов покинет свой пост. Однако всё это время глава региона опровергал эту информацию.
Кому ещё достались места в Правительстве России и в федеральных министерствах, мы рассказываем в режиме онлайн.
Владимир Колокольцев родился 11 мая 1961 в Пензенской области. Работает в должности главы МВД с 2012 года. На службу в органы внутренних дел заступил ещё в 1982 году. Свой карьерный путь начал с отдела милиции по охране дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Москве.