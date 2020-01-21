Мишустин представил новых министров: судьба Дмитрия Миронова

Пост главы МВД не достался Дмитрию Миронову. Похоже, он остаётся в Ярославле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представляет новый состав правительства — своих заместителей и чиновников, которым предстоит возглавить новые министерства.



— Как стало известно только что, на месте, куда СМИ сватали губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, — министра внутренних дел России — остался Владимир Колокольцев, — сообщили наши коллеги.



Несколько дней в Ярославской области ходили разговоры о том, что Миронов покинет свой пост. Однако всё это время глава региона опровергал эту информацию.