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Политика

Мишустин представил новых министров: судьба Дмитрия Миронова

Что теперь будет с губернатором Ярославской области

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Пост главы МВД не достался Дмитрию Миронову. Похоже, он остаётся в Ярославле

Пост главы МВД не достался Дмитрию Миронову. Похоже, он остаётся в Ярославле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представляет новый состав правительства — своих заместителей и чиновников, которым предстоит возглавить новые министерства.

— Как стало известно только что, на месте, куда СМИ сватали губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, — министра внутренних дел России — остался Владимир Колокольцев, — сообщили наши коллеги.

Несколько дней в Ярославской области ходили разговоры о том, что Миронов покинет свой пост. Однако всё это время глава региона опровергал эту информацию.

Кому ещё достались места в Правительстве России и в федеральных министерствах, мы рассказываем в режиме онлайн.

Владимир Колокольцев родился 11 мая 1961 в Пензенской области. Работает в должности главы МВД с 2012 года. На службу в органы внутренних дел заступил ещё в 1982 году. Свой карьерный путь начал с отдела милиции по охране дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Устраивает ли вас Дмитрий Миронов на посту губернатора Ярославской области?

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    политикаправительствоДмитрий Миронов
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    КОММЕНТАРИИ (5)

    tina
    21 янв 2020 в 20:47

    Скорей всего через некоторое время Миронов все равно станет во главе МВД.....
    А для области хорошо, что он пока остался у нас, перетрубации во власти области сейчас ни к чему хорошему не приведут.

    ваш господин
    21 янв 2020 в 20:39

    без него никак . надежа и опора😁

    Гость
    21 янв 2020 в 20:36

    Так а что теперь будет с Мироновым то? Ему повезло или ярославцам?