Помощник губернатора Дмитрия Миронова прокомментировал его возможное назначение на пост главы МВД

Ярославская область пребывает в некотором напряжении — после крупных кадровых рокировок в кабмине заговорили о том, что свой пост покинет глава региона Дмитрий Миронов. Разговоры об этом усилились сегодня — лихорадит телеграм-каналы.

Помощник губернатора Ярославской области Виталий Леонов прокомментировал информацию о возможном назначении своего начальника на пост главы Министерства внутренних дел.



— Никакой официальной информации о переводе Дмитрия Миронова с должности губернатора Ярославской области куда-либо не поступало, — сказал он журналисту портала 76.RU.



Также он сообщил, что сейчас Дмитрий Миронов находится на рабочем совещании в должности губернатора и продолжает исполнять свои обязанности.



Кроме того, в правительстве Ярославской области подчинённые губернатора также ждут уточнённой информации, сменится в ближайшее время глава региона или нет.



— К утру завтрашнего дня уже будет всё понятно, — пояснили они.

