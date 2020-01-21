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Политика

Помощник губернатора Дмитрия Миронова прокомментировал его возможное назначение на пост главы МВД

Главу региона провожают с должности

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Дмитрий Миронов руководит Ярославской областью с 2016 года

Дмитрий Миронов руководит Ярославской областью с 2016 года

Ярославская область пребывает в некотором напряжении — после крупных кадровых рокировок в кабмине заговорили о том, что свой пост покинет глава региона Дмитрий Миронов. Разговоры об этом усилились сегодня — лихорадит телеграм-каналы. 

Помощник губернатора Ярославской области Виталий Леонов прокомментировал информацию о возможном назначении своего начальника на пост главы Министерства внутренних дел.

— Никакой официальной информации о переводе Дмитрия Миронова с должности губернатора Ярославской области куда-либо не поступало, — сказал он журналисту портала 76.RU.

Также он сообщил, что сейчас Дмитрий Миронов находится на рабочем совещании в должности губернатора и продолжает исполнять свои обязанности.

Кроме того, в правительстве Ярославской области подчинённые губернатора также ждут уточнённой информации, сменится в ближайшее время глава региона или нет.

— К утру завтрашнего дня уже будет всё понятно, — пояснили они.

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Дмитрий Мироновгубернаторотставка правительства
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
21 янв 2020 в 18:51

Мэра Волкова обратно забирайте и можете прихватить с собой главу Дзержинского района Мусинову !

Переславец
21 янв 2020 в 19:07

Только Волкого пожалуйста обратно именно в Люберцы забирайте!!!!!

Гость
21 янв 2020 в 18:55

Путин,забирай это "сокровище" от нас! Локтём перекрестимся,что этого "губернатора" у нас не будет.