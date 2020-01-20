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Политика Правительство ушло в отставку

Путин предложил отправить в отставку главу Генпрокуратуры Юрия Чайку

В кресле генпрокурора президент хочет видеть заместителя главы СК

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Куда пойдет работать Чайка — пока неизвестно

Куда пойдет работать Чайка — пока неизвестно

Сегодня президент России Владимир Путин предложил освободить от должности генерального прокурора Юрия Чайку. Об этом сообщает ТАСС. По данным издания, президент внес в Совет Федерации в качестве кандидатуры на эту должность замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Уточняется, что Юрий Чайка перейдет на другую работу.

В прокуратуре Чайка начал работать в 1976 году в должности стажера, далее — следователем, заместителем межрайонного прокурора в Иркутской области, был транспортным прокурором и главой следственного отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В 1992 году стал прокурором Иркутской области, в 1995-м — первым заместителем Генерального прокурора РФ. С 1999 по 2006 год возглавлял Министерство юстиции Российской Федерации. На должность генпрокурора был назначен 23 июня 2006 года. Неоднократно поощрен «за укрепление законности и правопорядка», награжден государственными и ведомственными наградами.

Игорю Краснову 43 года, в должности заместителя главы СК он работал с 2016 года. 

Игорь Краснов расследовал резонансные уголовные дела России

Игорь Краснов расследовал резонансные уголовные дела России

Известно, что Краснов расследовал громкие уголовные дела — покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009-м, возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. Имеет медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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отставка правительстваВладимир ПутинИгорь Краснов
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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
20 янв 2020 в 14:22

"Игорю Краснову 43 года, в должности заместителя главы СК он работал с 2016 года."
Краснов Игорь Викторович родился 24 декабря 1975 года в Архангельске.
В редакции считать не умеют?

Гость
20 янв 2020 в 13:53

Ну назначат этого Чайку каким-нибудь министром. И что? Министром юстиции он уже когда-то был.

Северянин
20 янв 2020 в 13:52

А как же Хартия теперь будет?!