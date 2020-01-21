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Политика Правительство ушло в отставку Онлайн-трансляция

Мишустин взял в заместители бывших коллег-налоговиков: изучаем состав нового правительства

Следим за обновлениями в кабмине онлайн

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представляет новый состав правительства — своих заместителей и чиновников, которым предстоит возглавить новые министерства. «Вести» на своем сайте уже анонсировали прямую трансляцию из Кремля. Мы следим за событиями в режиме онлайн.

Екатерина Бормотова

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, вице-президент Ростелекома.

Министр транспорта Евгений Дитрих и министр ЖКХ Владимир Якушев остаются на своих местах.

Екатерина Бормотова

Министром сельского хозяйства остается Дмитрий Патрушев, министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.

Мария Захарова

Давайте знакомиться с новыми членами правительства: министерство экономического развития РФ вместо Максима Орешкина возглавит тезка — Максим Решетников, который последние три года был губернатором Пермского края.

Екатерина Бормотова

Министр спорта — Олег Матыцин, экс-глава Федерации международного студенческого спорта.

Екатерина Бормотова

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр энергетики Александр Новак остаются на своих местах.

Екатерина Бормотова

Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков, экс-замминистра финансов.

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко, экс-руководитель Росздравнадзора.

Екатерина Бормотова

Министр культуры — Ольга Любимова.
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков.
Министр просвещения — Сергей Кравцов.

Мария Захарова

Без этого человека правительство не представляли политологи: министр иностранных дел Сергей Лавров. С небольшими перерывами руководит МИДом с 2004 года.

Мария Захарова

Владимир Колокольцев остается главой МВД.

Мария Захарова

Глава МЧС Евгений Зиничев. Как и Шойгу, сохранил свой пост.

Мария Захарова

Министр обороны Сергей Шойгу.

Екатерина Бормотова

Первые назначения в министерствах

Президент подписал указ о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и главы МЧС России:

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев

Глава МЧС — Евгений Зиничев 

Глава МИД — Сергей Лавров

Министр обороны — Сергей Шойгу

Министр юстиции — Константин Чуйченко 

Мария Захарова

Андрей Белоусов — бывший помощник президента, сейчас — первый заместитель председателя правительства РФ.

Мария Захарова

Кстати, среди замов Мишустина — бывшие коллеги по налоговой службе. Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук были его заместителями в ФНС.

Мария Захарова

Новое правительство, по ходу, решило не дожидаться нового рабочего дня: первое заседание кабмин проведет уже сегодня вечером.

Мария Захарова

Вице-премьеры РФ: имена

Итак, верхушка правительства РФ: глава — Михаил Мишустин, первый вице-премьер — Андрей Белоусов. Заместители: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.


Сохранили посты Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.

Мария Захарова

Сейчас Мишустин и Путин встречаются с новым составом правительства. Путин отметил, что кабмин получился сбалансированным.

Екатерина Бормотова

Путин подписал указ о структуре правительства

Президент подписал указ о структуре правительства Российской Федерации. Согласно этому документу, у Мишустина будет 9 заместителей. Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа будет упразднено.

Мария Захарова

Росреестром, Росздравнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством тоже будет руководить правительство. 

Мария Захарова

«РИА Новости» сообщают, что у премьера будет 9 замов, а не 10, как было раньше. Один из них — первый заместитель.

Мария Захарова

Через пару минут, как ожидается, объявят имена новых министров. Ждем.

Мария Захарова

Кстати, Виталию Мутко инсайдеры пророчат руководящий пост в «Дом.РФ» — это оператор, через которого государство двигает жилищные программы. В правительстве Медведева Мутко курировал строительство и региональное развитие.

Как говорится, лет ми спик фром май харт.

Екатерина Бормотова

СМИ и политологи сегодня весь день гадают, кто же войдет в новое правительство. Источники РБК сообщали, что кабмин покинут и.о. министра культуры Владимир Мединский, и.о. министра экономического развития Максим Орешкин, и.о. вице-премьера Виталий Мутко и Ольга Васильева, занимавшая пост министра просвещения.

Екатерина Бормотова

Пока правительство выглядит так. Запомните эти лица.

Екатерина Бормотова

Михаил Мишустин вступил в должность премьер-министра 16 января. Представить кандидатуры на посты министров и своих заместителей он обязан в течение недели, после чего их должен утвердить президент. Ожидается, что свой список кандидатов он представит Владимиру Путину уже сегодня.

Екатерина Бормотова

Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вечером 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию. Медведев объяснил решение необходимостью предоставить главе государства возможность принимать все необходимые решения. Ранее ряд федеральных СМИ связывали уход правительства Медведева с неудовлетворительной работой по нацпроектам, которые в приоритете для Владимира Путина. К слову, вступая в должность, новый премьер Мишустин обозначил нацпроекты и «майские указы» приоритетом своей работы.

Политологи полагают, что назначение Михаила Мишустина скажется на том, как быстро будут решатся поставленные президентом задачи.

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отставка правительстваМихаил МишустинВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
21 янв 2020 в 19:34

ну теперь то заживем ! нонешний то не чета давешнему прохиндею 😁

Гость
21 янв 2020 в 20:27

Ворьё ворьё, кругом ворьё...

Гость
21 янв 2020 в 19:45

Пока в Министерстве природных ресурсов заместителем министра работает губернатор С.Ястребов, нашу великую страну не победить.