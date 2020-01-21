Мишустин взял в заместители бывших коллег-налоговиков: изучаем состав нового правительства

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, вице-президент Ростелекома.
Министр транспорта Евгений Дитрих и министр ЖКХ Владимир Якушев остаются на своих местах.
Министром сельского хозяйства остается Дмитрий Патрушев, министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.
Давайте знакомиться с новыми членами правительства: министерство экономического развития РФ вместо Максима Орешкина возглавит тезка — Максим Решетников, который последние три года был губернатором Пермского края.
Министр спорта — Олег Матыцин, экс-глава Федерации международного студенческого спорта.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр энергетики Александр Новак остаются на своих местах.
Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков, экс-замминистра финансов.
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко, экс-руководитель Росздравнадзора.
Министр культуры — Ольга Любимова.
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков.
Министр просвещения — Сергей Кравцов.
Без этого человека правительство не представляли политологи: министр иностранных дел Сергей Лавров. С небольшими перерывами руководит МИДом с 2004 года.
Владимир Колокольцев остается главой МВД.
Глава МЧС Евгений Зиничев. Как и Шойгу, сохранил свой пост.
Министр обороны Сергей Шойгу.
Первые назначения в министерствах
Президент подписал указ о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и главы МЧС России:
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Глава МЧС — Евгений Зиничев
Глава МИД — Сергей Лавров
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр юстиции — Константин Чуйченко
Андрей Белоусов — бывший помощник президента, сейчас — первый заместитель председателя правительства РФ.
Кстати, среди замов Мишустина — бывшие коллеги по налоговой службе. Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук были его заместителями в ФНС.
Новое правительство, по ходу, решило не дожидаться нового рабочего дня: первое заседание кабмин проведет уже сегодня вечером.
Вице-премьеры РФ: имена
Итак, верхушка правительства РФ: глава — Михаил Мишустин, первый вице-премьер — Андрей Белоусов. Заместители: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Сохранили посты Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.
Сейчас Мишустин и Путин встречаются с новым составом правительства. Путин отметил, что кабмин получился сбалансированным.
Путин подписал указ о структуре правительства
Президент подписал указ о структуре правительства Российской Федерации. Согласно этому документу, у Мишустина будет 9 заместителей. Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа будет упразднено.
Росреестром, Росздравнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством тоже будет руководить правительство.
«РИА Новости» сообщают, что у премьера будет 9 замов, а не 10, как было раньше. Один из них — первый заместитель.
Через пару минут, как ожидается, объявят имена новых министров. Ждем.
Кстати, Виталию Мутко инсайдеры пророчат руководящий пост в «Дом.РФ» — это оператор, через которого государство двигает жилищные программы. В правительстве Медведева Мутко курировал строительство и региональное развитие.
Как говорится, лет ми спик фром май харт.
СМИ и политологи сегодня весь день гадают, кто же войдет в новое правительство. Источники РБК сообщали, что кабмин покинут и.о. министра культуры Владимир Мединский, и.о. министра экономического развития Максим Орешкин, и.о. вице-премьера Виталий Мутко и Ольга Васильева, занимавшая пост министра просвещения.
Пока правительство выглядит так. Запомните эти лица.
Михаил Мишустин вступил в должность премьер-министра 16 января. Представить кандидатуры на посты министров и своих заместителей он обязан в течение недели, после чего их должен утвердить президент. Ожидается, что свой список кандидатов он представит Владимиру Путину уже сегодня.
Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вечером 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию. Медведев объяснил решение необходимостью предоставить главе государства возможность принимать все необходимые решения. Ранее ряд федеральных СМИ связывали уход правительства Медведева с неудовлетворительной работой по нацпроектам, которые в приоритете для Владимира Путина. К слову, вступая в должность, новый премьер Мишустин обозначил нацпроекты и «майские указы» приоритетом своей работы.
Политологи полагают, что назначение Михаила Мишустина скажется на том, как быстро будут решатся поставленные президентом задачи.