Подозреваемого во взятках заммэра Ярославля отодвинули от «Единой России»

Региональный политсовет партии «Единая Россия», в которой состоит арестованный заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев, решили приостановить его членство.

— Членство приостановлено на время следствия. Решение президиум регионального совета принял 17 января, — сказано на официальном сайте партии.

Заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Дома у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, а также оружие. В пятницу, 17 января, суд арестовал Бадаева на два месяца, до этого он за пару дней быстро успел написать заявление об увольнении из мэрии.