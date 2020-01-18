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Политика Задержали заммэра

Подозреваемого во взятках заммэра Ярославля отодвинули от «Единой России»

Ринату Бадаеву приостановили членство в партии

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Рината Бадаева арестовали на 2 месяца

Рината Бадаева арестовали на 2 месяца

Региональный политсовет партии «Единая Россия», в которой состоит арестованный заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев, решили приостановить его членство.

— Членство приостановлено на время следствия. Решение президиум регионального совета принял 17 января, — сказано на официальном сайте партии.

Заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Дома у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, а также оружие. В пятницу, 17 января, суд арестовал Бадаева на два месяца, до этого он за пару дней быстро успел написать заявление об увольнении из мэрии.

Коротко вся история здесь, также мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.

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Ринат Бадаеввзяткамэрия
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КОММЕНТАРИИ (13)

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18 янв 2020 в 13:20

Потом обратно примут. Свой ведь!

ваш господин
18 янв 2020 в 13:02

надо наоборот возвеличить его и сделать председателем всеми уважаемой партии 😁

18 янв 2020 в 15:22

Хватит затирать комментарии с критикой Единой России!