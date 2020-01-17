«Остались ещё связи»: заместителя мэра Ярославля арестовали на два месяца по делу о взятке

После перерыва Кировский районный суд вынес своё решение — на два месяца, до 15 марта включительно, арестовать бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, которого подозревают в получении крупной взятки.

Сторона защиты предлагала миллионный залог и уверяла — Бадаев не собирается бежать из страны и положительно характеризовался на работе. Последнее утверждение прокуратура обернула в свою пользу:

— Из положительной характеристики личности следует, что он руководитель, который обладает авторитетом. Преступление совершено при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время, действительно, он не работает. Обратим внимание, уволен вчера по собственному желанию. Таким образом, остались ещё связи среди коллег, — заявила прокурор Любовь Никитина.