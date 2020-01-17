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Политика Задержали заммэра

«Остались ещё связи»: заместителя мэра Ярославля арестовали на два месяца по делу о взятке

На суде присутствовали мама и жена Рината Бадаева

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Ринат Бадаев хотел выйти под залог

Ринат Бадаев хотел выйти под залог

После перерыва Кировский районный суд вынес своё решение — на два месяца, до 15 марта включительно, арестовать бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, которого подозревают в получении крупной взятки.

Сторона защиты предлагала миллионный залог и уверяла — Бадаев не собирается бежать из страны и положительно характеризовался на работе. Последнее утверждение прокуратура обернула в свою пользу:

— Из положительной характеристики личности следует, что он руководитель, который обладает авторитетом. Преступление совершено при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время, действительно, он не работает. Обратим внимание, уволен вчера по собственному желанию. Таким образом, остались ещё связи среди коллег, — заявила прокурор Любовь Никитина.

Суд решил оставить Бадаева под арестом.

На суде огласили и подробности дела. В частности, стала известна сумма взятки и её условия.

Вся подробная информация из зала суда — в нашей хронике.

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Ринат Бадаев. взяткамэрия
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КОММЕНТАРИИ (9)

Гостья
17 янв 2020 в 17:23

Как быстро его уволили. МЭР тоже ДОЛЖЕН и ОБЯЗАН уволится. Вообще потерял доверие.

гость
17 янв 2020 в 19:25

Стоило бы копнуть о связях уже упомянутых люберецких фирм "Эльбрус" с не менее знаменитой "Тройкой РЭД" и причастности арестованного зам.мэра к продаже депо на Горвале

Гость
17 янв 2020 в 19:14

Урлашова упаковали на 12 лет, чем этот лучше?