Денег у вас больше не станет: экономист — о том, как будем жить после послания Путина

— Вчерашние события — это одно из событий длинной цепи, когда нынешняя власть хочет сохранить себя на долгий срок. Эта технология влияет на политические события, которые в свою очередь влияют на экономические. Страны, где власть несменяема в 21-м веке, показывают, как правило, худшие результаты в развитии экономики, — считает доцент кафедры экономики ЯрГУ имени Демидова Александр Прохоров. — Исключение составляют развивающиеся страны.

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию обсуждает вся страна. Ещё бы! Глава государства предложил выплачивать деньги россиянам по самым разным и важным поводам. Значит, скоро заживём? По мнению экономиста из Ярославля Александра Прохорова, ждать качественных перемен в стране не приходится.

Уже сейчас, после новогодних праздников, ярославцы заметили повышение цен на некоторые продукты в магазинах. И они будут постепенно расти и дальше, полагает специалист.

Мы, конечно, не катимся на дно, но постепенная стагнация экономики приводит к тому, что доходы населения фактически не растут. А цены, пусть медленно, но будут расти вверх, потому что издержки производства увеличиваются. Таким образом, реальные доходы медленно-медленно, но будут снижаться. Вопрос в том, как надолго у государства хватит денег, чтобы выплачивать их гражданам в виде разных пособий и помощи?

И что же дальше?

— Сейчас у нас стадия, когда необходимо постиндустриальное развитие. Но если страна пытается затормозить конкуренцию в политике, то неизбежно приходится давить на экономику, где действуют законы конкуренции. Если вы хотите богатую экономику, нужна конкуренция во власти, так как разные экономические силы на рынке склонны поддерживать разные политические направления. Приходится выбирать — экономическая стагнация либо политическое разнообразие, — заключает Александр Прохоров. — Стагнация же ведёт к бедности населения.