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Политика

Денег у вас больше не станет: экономист — о том, как будем жить после послания Путина

Александр Прохоров из Ярославля рассуждает об экономике в будущем

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Доцент кафедры экономики ЯрГУ имени Демидова Александр Прохоров

Доцент кафедры экономики ЯрГУ имени Демидова Александр Прохоров

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию обсуждает вся страна. Ещё бы! Глава государства предложил выплачивать деньги россиянам по самым разным и важным поводам. Значит, скоро заживём? По мнению экономиста из Ярославля Александра Прохорова, ждать качественных перемен в стране не приходится. 

— Вчерашние события — это одно из событий длинной цепи, когда нынешняя власть хочет сохранить себя на долгий срок. Эта технология влияет на политические события, которые в свою очередь влияют на экономические. Страны, где власть несменяема в 21-м веке, показывают, как правило, худшие результаты в развитии экономики, — считает доцент кафедры экономики ЯрГУ имени Демидова Александр Прохоров. — Исключение составляют развивающиеся страны. 

Уже сейчас, после новогодних праздников, ярославцы заметили повышение цен на некоторые продукты в магазинах. И они будут постепенно расти и дальше, полагает специалист. 

Мы, конечно, не катимся на дно, но постепенная стагнация экономики приводит к тому, что доходы населения фактически не растут. А цены, пусть медленно, но будут расти вверх, потому что издержки производства увеличиваются. Таким образом, реальные доходы медленно-медленно, но будут снижаться. Вопрос в том, как надолго у государства хватит денег, чтобы выплачивать их гражданам в виде разных пособий и помощи? 

И что же дальше?

— Сейчас у нас стадия, когда необходимо постиндустриальное развитие. Но если страна пытается затормозить конкуренцию в политике, то неизбежно приходится давить на экономику, где действуют законы конкуренции. Если вы хотите богатую экономику, нужна конкуренция во власти, так как разные экономические силы на рынке склонны поддерживать разные политические направления. Приходится выбирать — экономическая стагнация либо политическое разнообразие, — заключает Александр Прохоров. — Стагнация же ведёт к бедности населения.

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российская экономикабедность
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
16 янв 2020 в 22:19

А если у нас чуть ли не каждый день новостей смертельных случаев не только в нашем г Ярославле ну и дальше и работают не квалифицироованые мед работники каторые даже при сердечном приступе не могут оказать помощь, мы так вообще встрянем товарищи то тут труп то на трассе,а дальше что вымирание страны города, где же наше здравоохранение национальный проэкт здоровье где оно,зато фото у нас красивые когда министр здравоохранения не может улучшить кадры !!!это вымирание города посмотрите за последние время ск смертей

Гость
16 янв 2020 в 22:06

Надо стараться на своих местах,работать лучше а если Такие губернаторы и мэры не способны работать и не повышать цены на проезд когда у России нефть и газ национальное достояние а мы продаём за границу и нечего не имем при этом то это катастрофа, когда руководители не могут справиться стакими элементарными вещами в городе тогда им нечего делать на своих местах и под суд таких руководителей !!!

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16 янв 2020 в 22:00

Видимо, отобранные сразу за пять лет пенсии, всевозможные поборы и крохотные зарплаты трудящихся позволили сколотить правящей верхушке капиталец, чтобы президент смог метать сегодня купюрами с трибуны Федерального Собрания подобно Воланду в цирке. Ближайшее окружение Путина, ещё вчера экономившее на детях, стариках, больных, инвалидах, ничуть не удивлено, нет, оно повторяет Чубайса на корпоративной гулянке "Роснано": "У нас очень много денег, их просто вот совсем много!" Официозные СМИ изо всех щелей заливаются соловьями об очередном прорыве страны - даже застуканная квадрокоптером мышь, живущая на вершине Эльбруса, имела возможность смотреть там телетрансляцию.

Только за плечами у нас пятнадцать точно таких же "прорывных" выступлений. И что бы в них не вещалось, к началу всякого следующего послания оказывалось, что предыдущим послали именно тебя - в баню, к черту, куда подальше. Ходы все записаны.