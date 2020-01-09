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Политика

Уволенный в Ярославской области глава ГИБДД пошёл во власть

Стало известно, какой пост Андрей Сироткин занял в региональном правительстве

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Из органов внутренних дел Андрей Сироткин перешёл работать во власть

Из органов внутренних дел Андрей Сироткин перешёл работать во власть

В руководстве департамента транспорта Ярославской области произошли изменения — место заместителя директора занял 48-летний Андрей Сироткин, которого накануне уволили с должности руководителя регионального управления ГИБДД.

— Из органов внутренних дел он был уволен по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.

Андрей Сироткин родился 26 октября 1971 года в Ярославле. Государственные награды: нагрудный знак «За отличную службу МВД», медаль «За отличие в службе» III степени, медаль «За отличие в службе» II степени, нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД» I степени, медаль «За доблесть в службе».

В 1994 году окончил Ярославский государственный технический университет, в 2002 году — Ярославский государственный университет, образование — высшее техническое и высшее юридическое. С ноября 1994-го по март 1995-го — госавтоинспектор в ГАИ. 1995–1996 годы — госавтоинспектор дорожного надзора. 1996–1997 годы — старший госавтоинспектор. 1997–2011 годы — замначальника УГИБДД. С июня 2011 года по настоящее время — начальник управления ГИБДД по Ярославской области.

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ГИБДДполитикавластьСироткин
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КОММЕНТАРИИ (21)

Северянин
9 янв 2020 в 12:35

Два высших образования. Огромный опыт работы в организации дорожного движения. Нормальное назначение. Чем ярославцы опять недовольны? Надо было получать хорошее образование в свое время и много работать.

бардак в ярославле
9 янв 2020 в 12:43

жаль не дворником.

Гость
9 янв 2020 в 11:52

Пристроили.