Уволенный в Ярославской области глава ГИБДД пошёл во власть

Из органов внутренних дел Андрей Сироткин перешёл работать во власть

В руководстве департамента транспорта Ярославской области произошли изменения — место заместителя директора занял 48-летний Андрей Сироткин, которого накануне уволили с должности руководителя регионального управления ГИБДД.



— Из органов внутренних дел он был уволен по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.



Андрей Сироткин родился 26 октября 1971 года в Ярославле. Государственные награды: нагрудный знак «За отличную службу МВД», медаль «За отличие в службе» III степени, медаль «За отличие в службе» II степени, нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД» I степени, медаль «За доблесть в службе».

