Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Президент США сегодня выступил с обращением к нации. Дональд Трамп заявил, что в результате атак Ирана не погиб ни один американец. Он также заявил, что никогда не допустит появления у Ирана ядерного оружия, и призвал Россию и другие страны поддержать его. Иран лидер США назвал крупнейшим спонсором терроризма, а убитого иранского генерала Касема Сулеймани обвинил в смерти американских солдат. Трамп также пообещал Ирану новые санкции.
— Мы послали четкий сигнал режиму Ирана: вашу кампанию по убийствам и терроризму никто не будет терпеть дальше, — заявил президент США.
Он сказал, что США сегодня сильнее, чем когда либо в истории, но подчеркнул, что не хочет использовать военную мощь Америки. Военных действий он не анонсировал и отметил, что готов принять мир.
Дональд Трамп выступил с обращением после атаки на военные базы США
Ранее сегодня, 8 января, Иран выпустил более десятка ракет по базам в Ираке, где дислоцированы американские военные. Обращение Дональда Трампа стало реакцией на атаку, которая, в свою очередь, стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Сообщается, что перед обращением Дональд Трамп провел экстренное совещание с министром обороны Марком Эспером и госсекретарем Майком Помпео.