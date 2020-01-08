«Ущемляют права мэра»: власти Ярославля опровергли информацию о плохой работе главы города

В ярославской мэрии утверждают, что петиция с требованием отправить в отставку главу города и публикации о ней ущемляют права и законные интересы Владимира Волкова Фото: Александра Савельева

В Ярославле власти отреагировали на публикацию 76.RU о петиции горожан с требованием отправить мэра Владимира Волкова в отставку. Ранее пресс-служба мэрии города никаких комментариев по поводу созданной петиции не давала, а сегодня в редакцию поступил документ за подписью заместителя мэра Вячеслава Гаврилова, в котором сказано, что сведения о мэре города недостоверные и ущемляют законные права чиновника. Публикуем текст опровержения целиком:

6 января в сетевом издании «76.RU» в сети интернет на странице размещена публикация «Утратил доверие»: ярославцы потребовали отставки мэра города Владимира Волкова», включающая сведения, не соответствующие действительности, о деятельности мэра города Ярославля, а также размещена активная ссылка на петицию за отстранение от должности мэра Ярославля Владимира Волкова, содержащую сведения, носящие недостоверный и клеветнический характер.



Руководствуясь статьями 43–46 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой информации» в опровержение недействительных сведений, содержащихся в статье, прошу разместить в сетевом издании «76.RU», а также в аккаунтах сетевого издания в социальных сетях нижеследующую информацию.

Мэрия города Ярославля заявляет, что приведенные в статье «Утратил доверие»: ярославцы потребовали отставки мэра города Владимира Волкова», а также в петиции сведения и утверждения не соответствуют действительности, ущемляют права и законные интересы мэра и мэрии города Ярославля. 1. В опубликованном материале содержатся сведения о том, что Ярославль находится в тройке худших городов по качеству управления в рейтинге АПЕК. Следует отметить, что город Ярославль очень часто является объектом исследований, проводимых различными компаниями, политологами, общественными организациями, институтами. Поэтому в целях доведения до посетителей веб-ресурса объективной информации в оценке деятельности органов местного самоуправления Ярославля приводим примеры еще двух рейтингов.



По итогам работы мэрии Ярославля за 2019 год под управлением Владимира Волкова город Ярославль занял второе место в «Рейтинге-76», проводимом правительством Ярославской области. Кроме того, город получил грант за абсолютную победу в номинации «За создание условий для проявления гражданственности и патриотизма среди молодежи». В 2018 году Ярославль занимал в «Рейтинге-76» 5-е место.

В 2019 году Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни в городах России. Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек. По итогам рейтингования Ярославль занял 32-е место. 2. В петиции содержится информация о провале работ по ремонту и строительству городских автодорог по причине некачественного управления. Данная информация носит недостоверный характер. Все запланированные к реализации в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы завершены, построенные новые участки дорог введены в эксплуатацию в установленном российским законодательством порядке.

Информация о завершении всех работ в рамках национального проекта неоднократно размешалась на официальном портале мэрии Ярославля и в СМИ. 3. В петиции говорится о провале мэром города Ярославля реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!», что также не соответствует действительности. В 2019 году в рамках указанного проекта в Ярославле было благоустроено 20 дворов и два парка ― Юбилейный и 30-летия Победы. Запланированное благоустройство выполнено в полном объеме. Данное утверждение подтверждено протоколом совещания по итогам реализации проекта «Решаем вместе!» от 22 ноября 2019 года. 4. В петиции также содержатся не соответствующие действительности сведения о провале содержания улично-дорожной сети города. В течение 2019 года на содержание дорог города было выделено около 450 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. В течение 2019 года был осуществлен текущий ямочный ремонт на общей площади более 70 тысяч квадратных метров, осуществлялось нормативное содержание городских территорий силами городского предприятия САХ и привлеченных подрядных организаций.

В течение 2019 года городским властям удалось сохранить за городом основной актив по уборке города — имущественный комплекс МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля, обанкроченного в 2014–2017 годах. На эти цели городом выделено 50 миллионов рублей.

Кроме этого, в течение года проведена работа по приобретению новой техники (приобретена малая уборочная техника на сумму 20 миллионов рублей), а также получению уборочной техники из Москвы.

В результате приведенного комплекса мер городским властям удалось сохранить уборку содержание городских территорий на нормативном уровне, несмотря на все имеющиеся сложности.

Необходимо понимать, что вопрос ненадлежащего состояния городских дорог — это вопрос, который возник не при мэре Волкове В. М. Эта проблема является следствием хронического недофинансирования дорожной отрасли в течение длительного периода времени. Тем не менее, городскими властями под руководством Волкова В. М. проводится комплексная работа по приведению дорог в нормативное состояние.

5. Утверждение в петиции об отмене или урезании льгот ярославцам вырвано из конкретного социально-экономического контекста и является искажением реальных фактов. В 2019 году более 200 тысяч ярославцев получали различные субсидии, компенсации, выплаты и льготы. Ярославль является одним из немногих городов в Центральном федеральном округе, где за счёт средств городского бюджета жителям предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.

С учетом ограниченных возможностей местного бюджета в конце 2018 года в отношении части льгот был введен критерий адресности, в соответствии с которым льготы должны были предоставляться только жителям города с невысоким уровнем доходов, реально нуждающимся в помощи.

Подобный подход к распределению социальных льгот распространен в большинстве регионов России, поскольку он соответствует принципам социальной справедливости (помощь получают те, кому она действительно нужна).

Освободившиеся в результате введения принципа «адресности» льгот денежные средства были направлены городом на дополнительное финансирование социальной сферы. Более 77 процентов расходов города ― это расходы на социальную сферу и реализацию проектов и программ по повышению качества жизни ярославцев.



В части повышения тарифов на общественный транспорт необходимо отметить, что индексация тарифов, проведенная в 2019 году, была первой индексацией за несколько последних лет. Ранее действовавший тариф не учитывал ни значительное повышение цен на топливо и энергоносители, произошедшее в последние три года, ни изменение ставки НДС, ни необходимость проведения амортизационных отчислений на обновление парка общественного транспорта.

Повышение тарифов позволит продолжить автотранспортным предприятиям города начатое в 2019 году масштабное обновление транспорта. Только в 2019 году городское автобусное предприятие ПАТП-1 приобрело 62 новых автобуса, предприятие электротранспорта ЯРГЭТ — 9 новых троллейбусов.

Итогом проведенной модернизации будет существенное улучшение транспортного обслуживания в городе, что является одной из составляющих комфортной городской среды. 6. Не соответствует действительности информация о прекращении содержания и массовом сносе детских городков. В 2019 году городом завершена ревизия всех детских площадок, принадлежащих городу (порядка 900 объектов). По результатам проведенной работы были выявлены площадки, расположенные на территории многоквартирных домов. Большинство таких площадок передано на обслуживание управляющим организациям путем подписания соответствующего соглашения между мэрией и управляющими компаниями. В отношении остальных площадок был разработан механизм их содержания силами городского бюджетного учреждения за счет средств городского бюджета. По результатам проведенной работы 233 площадки, расположенные на городских территориях, закреплены за МБУ «Горзеленхозстрой».

В ходе инвентаризации были выявлены отдельные элементы, которые находились в аварийном состоянии и не подлежали ремонту. Сохранение таких элементов создавало угрозу жизни и здоровью детей. Никакого «массового сноса» детских площадок в городе не было.

7. Утверждение в петиции о неисправном состоянии значительной части городского уличного освещения как личной вине мэра Волкова В. М. является прямой клеветой.

Подавляющая часть объектов системы городского освещения города Ярославля находится в частной собственности ПАО «МРСК». Это стало возможным в результате приватизации городского электрического хозяйства, проведенной предыдущими городскими властями в 2008–2010 годах. В течение длительного времени собственник не вкладывал в содержание сетей освещения, перекладывая данную ответственность на бюджет города.

В результате система пришла в упадок, и город вынужден осуществлять ремонт чужих сетей за свой счет.

В течение 2019 года городскими властями проработаны механизмы комплексного решения возникшей проблемы. Ведется подготовка к проведению комплексного энергоаудита и мероприятий по совершенствованию системы уличного освещения за счет механизма муниципально-частного партнерства. Начало реализации мероприятий планируется в 2020 году.

8. Сведения петиции о начале мэром города Ярославля строительства элитной недвижимости без учета строительства социальной инфраструктуры и городского транспорта, содержащиеся в петиции, также не соответствуют действительности.

Город активно участвует в строительстве социальных объектов в рамках национального проекта «Демография». Так, закончено строительство четырех дошкольных учреждений. Продолжается строительство еще одного, в 2020 году начнется строительство ещё двух яслей и одного сада. Также началось строительство новой школы на 750 мест во Фрунзенском районе и проектирование школ в Дзержинском и Кировском районах.

Изменились подходы города к взаимодействию с застройщиками. С каждым из них город проводит индивидуальную работу, вовлекая в решение социальных задач и развитию городской среды.

Так, в 2019 году с одним из застройщиков достигнуто соглашение о предоставлении городу 1300 кв. м жилья в возводимых им домах. Другие застройщики привлекаются к разработке проектной документации для строительства социальных объектов, благоустройству городских территорий, выкупу участков для города в целях размещения на них детских дошкольных учреждений.

9. Утверждение, содержащееся в петиции, об ускорении продажи городских активов полностью не соответствует действительности.

В 2019 году в порядке приватизации были реализованы объекты, включенные в прогнозный план в 2016–2018 годах.

Увеличение поступлений в бюджет от реализации городских активов является следствием эффективной работы структурных подразделений мэрии: в результате применения новых подходов удалось реализовать объекты, которые многократно и безрезультатно выставлялись на аукцион ранее.

Также стоит отметить, что доходы от продажи и использования собственного имущества всегда являлись основной частью неналоговых доходов городского бюджета. При этом объемы продаж городского имущества, имевшие место в 2005–2015 годах, значительно превышают текущие объемы средств, получаемые от приватизации городского имущества.

Это заставляет городские власти проводить более тонкую политику управления городскими активами: повышать эффективность деятельности городских акционерных обществ (в 2018 году от их деятельности городом были получены рекордные дивиденды), регенерировать городские территории (например, путем сноса признанных аварийными домов), повышать привлекательность неликвидных объектов (например, активно заниматься введением в хозяйственный оборот объектов культурного наследия).

10. Не соответствует действительности информация о том, что проект бюджета города на 2020 год лишился более 500 млн рублей, включая поступления из вышестоящих бюджетов (в сравнении с проектом бюджета 2019 года).

В размещенной информации приведен некорректный анализ бюджетов города. Бюджет 2019 года в последней редакции сравнивается с бюджетом 2020 года в первой редакции, в то время как первоначальная редакция бюджета 2020 не может отражать на сегодняшний день весь объем средств вышестоящих бюджетов, которые будут доведены до города за весь год. В течение года это цифра претерпит значительные изменения. Если провести корректный анализ и сравнить первоначальные редакции бюджетов, то можно увидеть значительную положительную динамику 2020 года к 2019. По собственным доходам бюджет 2020 года больше на 371 млн рублей, по средствам вышестоящих бюджетов на 1 млрд 141 млн рублей. По предварительной оценке объем средств, который планирует получить город в 2020 году, как по собственным средствам, так и по вышестоящим, не будет меньше, чем в 2019 году.

В 2019 году мэрия и мэр города Ярославля осуществляли свои полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом города Ярославля. Распространение не соответствующей действительности информации, имеющей откровенно клеветнический характер, с использованием сайта Change.org, деятельность которого регламентируется действующим законодательством США, направлено на дестабилизацию общества и обесценивание результатов деятельности органов местного самоуправления города.