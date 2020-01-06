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Политика

«Утратил доверие»: ярославцы потребовали отставки мэра города Владимира Волкова

Активисты написали петицию на имя губернатора и депутатов

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На одной из встреч с журналистами Владимир Волков сказал, что смотрит соцсети, так что петицию видеть мог

На одной из встреч с журналистами Владимир Волков сказал, что смотрит соцсети, так что петицию видеть мог

Активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль» создали петицию с требованием отправить мэра города Владимира Волкова в отставку. Электронный документ они адресовали губернатору Дмитрию Миронову, а также депутатам областной думы и муниципалитета.

— За прошедший год мэр Ярославля Владимир Волков проявил себя как некомпетентный руководитель, не справляющийся с широтой возложенных полномочий, не соответствующий занимаемой должности, и полностью утратил доверие горожан, — объяснили свои требования авторы петиции. — По версии «Агентства политических и экономических коммуникаций», Ярославль оказался в тройке худших городов по качеству управления, опустившись в рейтинге сразу на 19 пунктов.

Авторы петиции также уверены, что если Волков останется на посту мэра Ярославля, то это приведёт к массовым нарушениям безопасности дорожного движения и прав граждан на личную безопасность, переделу рынков под аффилированных инвесторов и монополистов, ускорению ухудшения социально-экономической ситуации и окончательному разрушению системы городского управления.

Сбор подписей под петицией уже начался. В мэрии появление петиции не комментируют.

А вы довольны работой мэра?

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    Владимир Волков
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    КОММЕНТАРИИ (136)

    гость
    6 янв 2020 в 16:20

    А,ЧТО В ОБЛАСТИ ТИШЬ И ГЛАДЬ, С ГУБЕРНАТОРА НАДО НАЧИНАТЬ! НАГНАЛИ ВАРЯГОВ-ТОЛЬКО О БАБЛЕ И ДУМАЮТ

    Роман Григорьев
    6 янв 2020 в 14:41

    Засилие клоунов во власти. Элитных. Столичных.

    Иван
    6 янв 2020 в 16:34

    Абсолютно все устраивает! Никаких проблем в нем не вижу.