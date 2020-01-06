«Утратил доверие»: ярославцы потребовали отставки мэра города Владимира Волкова

На одной из встреч с журналистами Владимир Волков сказал, что смотрит соцсети, так что петицию видеть мог

Активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль» создали петицию с требованием отправить мэра города Владимира Волкова в отставку. Электронный документ они адресовали губернатору Дмитрию Миронову, а также депутатам областной думы и муниципалитета.