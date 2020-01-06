«Утратил доверие»: ярославцы потребовали отставки мэра города Владимира Волкова

Активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль» создали петицию с требованием отправить мэра города Владимира Волкова в отставку. Электронный документ они адресовали губернатору Дмитрию Миронову, а также депутатам областной думы и муниципалитета.
— За прошедший год мэр Ярославля Владимир Волков проявил себя как некомпетентный руководитель, не справляющийся с широтой возложенных полномочий, не соответствующий занимаемой должности, и полностью утратил доверие горожан, — объяснили свои требования авторы петиции. — По версии «Агентства политических и экономических коммуникаций», Ярославль оказался в тройке худших городов по качеству управления, опустившись в рейтинге сразу на
Авторы петиции также уверены, что если Волков останется на посту мэра Ярославля, то это приведёт к массовым нарушениям безопасности дорожного движения и прав граждан на личную безопасность, переделу рынков под аффилированных инвесторов и монополистов, ускорению ухудшения социально-экономической ситуации и окончательному разрушению системы городского управления.
Сбор подписей под петицией уже начался. В мэрии появление петиции не комментируют.