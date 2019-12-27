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Политика Депутата подозревают в убийстве

За убийство, в котором обвиняют депутата-единоросса, поплатился глава Переславля-Залесского

Генеральный совет партии власти одобрил уход с поста Валерия Астраханцева

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Валерий Астраханцев (слева) после убийства сам написал заявление о сложении полномочий в партии

Валерий Астраханцев (слева) после убийства сам написал заявление о сложении полномочий в партии

Глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев покинул пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Он сам подал заявление после громкого убийства, которое совершил депутат-единоросс Владимир Корнилов.

— Решение об освобождении Валерия Астраханцева от должности приняли на президиуме генерального совета партии в Москве, — рассказали в «Единой России». — Ранее заместитель секретаря Генсовета и депутат Госдумы Александр Хинштейн побывал в Переславле и изучил все детали случившегося на месте.

Досталось и представителям партии регионального уровня. Генсовет «Единой России» вынесли замечание депутатам Ярославской областной думы Алексею Константинову, Николаю Александрычеву и предупреждение Антону Капралову.

Предварительно известно, что убийство произошло на бытовой почве и не имеет никакого отношения к партийной принадлежности обвиняемого Владимира Корнилова.

— Случившееся не имело под собой политической подоплеки, — подтвердил это Александр Хинштейн. — В то же время мы не снимаем и ответственность, потому что речь идёт о человеке, занимавшем партийную должность — руководителя фракции в городской думе. Партии «Единая Россия» это наносит серьезный репутационный ущерб.

При этом представители «Единой России» встретились с 83-летней матерью погибшего, ей предложили помощь. Какую именно, пока не сообщается.

Убийство произошло 14 декабря. Павел Чередников и Владимир Корнилов встретились у местного продуктового магазина. У последнего с собой была бутылка водки. Свидетели видели, что мужчины куда-то вместе ушли. А на следующий день Павла Чередникова нашли мертвым с обгоревшим лицом. По предварительной информации, Корнилов избил и задушил знакомого, а потом облил его лицо ацетоном и бросил спичку. Сейчас депутат задержан.

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политикакриминалЕдиная Россия
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
27 дек 2019 в 10:22

Ой, как всё серьёзно у них. Аж поджилки трясутся у холопов.

Гость
27 дек 2019 в 10:11

Приехал барин и нашёл виновного...
😠😠😠😠

Почти Артём Краснов
27 дек 2019 в 10:09

Должна ответить вся Ядрёная Россия!