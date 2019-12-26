Мэр Ярославля признался, что устал и хочет оливье

Мэр Ярославля Владимир Волков накануне Нового года и своего дня рождения устроил встречу с журналистами. На ней он рассказал о своей нелёгкой работе.

— Год был насыщенный, — считает мэр. — Особенно та зима. Зима была бессонная, я ходил на совещания с красными глазами. Спал по два-три часа в течение недели. Зато разобрались в накопившихся проблемах.

Сегодня, 26 декабря, Владимир Волков отмечает день рождения, ему исполняется 44 года. Но он уже мечтает о новогодних праздниках.

— Новый год буду встречать здесь, мало того, пригласил еще и всех родственников. Не вижу же никого... Семья большая, постарался собрать всех — сестёр, братьев, племянников. И на Советскую площадь пойду, — поделился планами Владимир Волков.