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Мэр Ярославля признался, что устал и хочет оливье

Владимир Волков дал интервью накануне своего дня рождения

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Владимир Волков работает мэром чуть больше года&nbsp;

Владимир Волков работает мэром чуть больше года 

Мэр Ярославля Владимир Волков накануне Нового года и своего дня рождения устроил встречу с журналистами. На ней он рассказал о своей нелёгкой работе. 

— Год был насыщенный, — считает мэр. — Особенно та зима. Зима была бессонная, я ходил на совещания с красными глазами. Спал по два-три часа в течение недели. Зато разобрались в накопившихся проблемах. 

Сегодня, 26 декабря, Владимир Волков отмечает день рождения, ему исполняется 44 года. Но он уже мечтает о новогодних праздниках. 

— Новый год буду встречать здесь, мало того, пригласил еще и всех родственников. Не вижу же никого... Семья большая, постарался собрать всех — сестёр, братьев, племянников. И на Советскую площадь пойду, — поделился планами Владимир Волков. 

Кстати, главным блюдом новогоднего стола мэр считает оливье, но только тот, который готовит его жена. 

— Я его с закрытыми глазами узнаю, — разоткровенничался Волков. 

Также на этой встрече градоначальнику задали вопрос о проблемах с освещением города. И Владимир Волков объяснил, почему мы живём в темноте

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мэр Ярославляпресс-конференция
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КОММЕНТАРИИ (23)

Гость
26 дек 2019 в 11:08

От чего устал ? воровать ?

гость
26 дек 2019 в 11:07

ничего не сделал, а уже устал.

Гость
26 дек 2019 в 11:03

Устал - уходи!