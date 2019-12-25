Сами себя награждают постоянно: депутаты отказали в грамоте ярославской градозащитнице

Депутаты отказали в грамоте градозащитнице Фото: Александра Савельева, Ольга Мазанова / Facebook.com

Сегодня прошло последнее заседание муниципалитета Ярославля в этом году, которое депутаты закончили на смазанной ноте. Одним из последних стоял вопрос о награждении, обычно по нему депутаты голосуют, почти не глядя. А среди награждённых часто мелькают фамилии самих депутатов. Но сегодня муниципалитет отказался вручить благодарственное письмо ярославской градозащитнице Ольге Мазановой.

Её предложили наградить за издание книги архитектора Виктора Марова «Ярославль: архитектура и градостроительство». Ольга Мазанова написала комментарии к труду советского архитектора, работала над переизданием книги. Наградить её попросило издательство, выпускавшее книгу об архитектуре, в лице редактора Михаила Нянковского. Но депутаты отказались это делать — голосов за было всего 12, а против — больше 20.

Мы решили опросить депутатов, чтобы узнать, кто оказался против. Награждать за такое — снижать цену награды Неожиданно большинство депутатов оказались в списке тех, кто воздержался. — Я выслушала авторитетные мнения депутатов — и тех, кто за, и тех, кто против. Поскольку я не читала ее книги (а награждение было связано именно с этим), и при этом мои интересы никогда не сталкивались с Ольгой Александровной в отношении строительства (имею в виду, что я не являюсь строителем), то решила воздержаться, так и проголосовала, — ответила депутат Юлия Миронова. Похожего мнения придерживается депутат Дмитрий Петровский. — Я воздержался. Уважаю её деятельность, но считаю, что формулировку награждения надо менять. Награждать её надо именно за градозащитную деятельность, а не за помощь в оформлении книги. За такое награждать грамотой муниципалитета — это снижать цену самой награды. Поэтому я считаю, что надо градозащитницу наградить, но за её реальную работу по защите культурного достояния, — ответил депутат Петровский.

Стало стыдно?

К воздержавшимся (без комментариев) себя причислили также Алексей Малютин, Дмитрий Соколов. — Я не буду вам отвечать. Если у меня спросит мой избиратель, я отвечу, — сказал по телефону депутат Андрей Золотовский. Возражение о том, что, возможно, именно я его избиратель, не подействовало. А кто был за — Я один из инициаторов того, чтобы отметить Ольгу Александровну. К сожалению, мы не нашли понимания у коллег, — сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Мы оценивали только её книгу и вклад в переиздание. Однако у ряда депутатов свой взгляд на её градостроительную деятельность в целом. За также голосовали Олег Ненилин, Дмитрий Бортников. Не обиделась Сама Мазанова за награду не расстроилась, но депутатов укорила. — Нет. Не обидно. Наоборот, я порадовалась, что аж 12 депутатов за меня проголосовало. Ведь, например, когда я выступала на муниципалитете в защиту храма Николы Мокрого от потенциальной новой многоэтажной застройки, за предложения градозащитников и прихожан храма по изменению в генплан, голосовало гораздо меньше депутатов, — ответила Ольга Мазанова. — Наша инициатива тогда не прошла. В данной ситуации озадачил другой момент. То, что депутаты не посчитали нужным отметить мой вклад, в принципе, не страшно. Но отношение к проблеме сохранения культурного наследия древнего Ярославля каким-то образом прослеживается. На самом деле, не такой простой работой было переиздание книги. Пришлось перелопатить весь архив Виктора Марова, идентифицировать многие чертежи. Мы заменили в лучшем качестве большинство чертежей храмов и зданий гражданской архитектуры, планов города, дополнили многими новыми материалами.