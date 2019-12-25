Сами себя награждают постоянно: депутаты отказали в грамоте ярославской градозащитнице

Сегодня прошло последнее заседание муниципалитета Ярославля в этом году, которое депутаты закончили на смазанной ноте. Одним из последних стоял вопрос о награждении, обычно по нему депутаты голосуют, почти не глядя. А среди награждённых часто мелькают фамилии самих депутатов. Но сегодня муниципалитет отказался вручить благодарственное письмо ярославской градозащитнице Ольге Мазановой.
Её предложили наградить за издание книги архитектора Виктора Марова «Ярославль: архитектура и градостроительство». Ольга Мазанова написала комментарии к труду советского архитектора, работала над переизданием книги. Наградить её попросило издательство, выпускавшее книгу об архитектуре, в лице редактора Михаила Нянковского. Но депутаты отказались это делать — голосов за было всего 12, а против — больше 20.
Мы решили опросить депутатов, чтобы узнать, кто оказался против.
Награждать за такое — снижать цену награды
Неожиданно большинство депутатов оказались в списке тех, кто воздержался.
— Я выслушала авторитетные мнения депутатов — и тех, кто за, и тех, кто против. Поскольку я не читала ее книги (а награждение было связано именно с этим), и при этом мои интересы никогда не сталкивались с Ольгой Александровной в отношении строительства (имею в виду, что я не являюсь строителем), то решила воздержаться, так и проголосовала, — ответила депутат Юлия Миронова.
Похожего мнения придерживается депутат Дмитрий Петровский.
— Я воздержался. Уважаю её деятельность, но считаю, что формулировку награждения надо менять. Награждать её надо именно за градозащитную деятельность, а не за помощь в оформлении книги. За такое награждать грамотой муниципалитета — это снижать цену самой награды. Поэтому я считаю, что надо градозащитницу наградить, но за её реальную работу по защите культурного достояния, — ответил депутат Петровский.
Стало стыдно?
К воздержавшимся (без комментариев) себя причислили также Алексей Малютин, Дмитрий Соколов.
— Я не буду вам отвечать. Если у меня спросит мой избиратель, я отвечу, — сказал по телефону депутат Андрей Золотовский.
Возражение о том, что, возможно, именно я его избиратель, не подействовало.
А кто был за
— Я один из инициаторов того, чтобы отметить Ольгу Александровну. К сожалению, мы не нашли понимания у коллег, — сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Мы оценивали только её книгу и вклад в переиздание. Однако у ряда депутатов свой взгляд на её градостроительную деятельность в целом.
За также голосовали Олег Ненилин, Дмитрий Бортников.
Не обиделась
Сама Мазанова за награду не расстроилась, но депутатов укорила.
— Нет. Не обидно. Наоборот, я порадовалась, что аж 12 депутатов за меня проголосовало. Ведь, например, когда я выступала на муниципалитете в защиту храма Николы Мокрого от потенциальной новой многоэтажной застройки, за предложения градозащитников и прихожан храма по изменению в генплан, голосовало гораздо меньше депутатов, — ответила Ольга Мазанова. — Наша инициатива тогда не прошла. В данной ситуации озадачил другой момент. То, что депутаты не посчитали нужным отметить мой вклад, в принципе, не страшно. Но отношение к проблеме сохранения культурного наследия древнего Ярославля каким-то образом прослеживается. На самом деле, не такой простой работой было переиздание книги. Пришлось перелопатить весь архив Виктора Марова, идентифицировать многие чертежи. Мы заменили в лучшем качестве большинство чертежей храмов и зданий гражданской архитектуры, планов города, дополнили многими новыми материалами.
Ольга Мазанова нередко бывает занозой для строителей. Так, она выступает против строительства жилой многоэтажки на улице Большой Октябрьской, заметила вышку связи, которую хотели поставить рядом с храмом, выступала против скандального кинотеатра, который строят в самом центре на Депутатском переулке.