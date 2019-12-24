«Надо привлечь профессионалов»: в Ярославле чиновникам повысят зарплаты

23 декабря Ярославская областная дума поддержала предложение регионального правительства о повышении зарплат чиновникам и депутатам областного уровня. И в этот же день с аналогичным предложением выступили власти Ярославля.
— Предлагаем с 1 января 2020 года увеличить оклады на 4%, — выступил на заседании комиссии муниципалитета заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.
По его словам, в последний раз в Ярославле повышение выплат муниципальным служащим проводилось летом 2013 года.
— Нам нужно привлекать профессионалов. Но из-за низких зарплат текучка кадров сейчас у нас составляет 20%. Это критический уровень. Нормой в организациях считается текучка в пределах 5%, — добавил Гаврилов.
Он привел примеры зарплат, которые сейчас получают городские чиновники: специалист первой категории — от 16,5 до 22 тысяч рублей, главный специалист — от 23,5 до 27,4 тысячи рублей, заместитель мэра — 63–68 тысяч рублей. А вот мэр зарабатывает около 120 тысяч.
Кстати, опрос, проведенный в группе 76.RU во «ВКонтакте», показал, что 85% ярославцев не ждут никакой прибавки к зарплате в 2020 году. 7,3% проголосовавших похвастались, что им зарплату повышают каждый год. А 7,7% респондентов сказали, что не знают насчет прибавки в следующем году, но в этом их зарплата выросла.