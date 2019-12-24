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Политика

«Надо привлечь профессионалов»: в Ярославле чиновникам повысят зарплаты

Рост доходов чиновников с нового года увеличится на 4%

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Сотрудникам мэрии Ярославля прибавят зарплаты

Сотрудникам мэрии Ярославля прибавят зарплаты

23 декабря Ярославская областная дума поддержала предложение регионального правительства о повышении зарплат чиновникам и депутатам областного уровня. И в этот же день с аналогичным предложением выступили власти Ярославля.

— Предлагаем с 1 января 2020 года увеличить оклады на 4%, — выступил на заседании комиссии муниципалитета заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

По его словам, в последний раз в Ярославле повышение выплат муниципальным служащим проводилось летом 2013 года. 

— Нам нужно привлекать профессионалов. Но из-за низких зарплат текучка кадров сейчас у нас составляет 20%. Это критический уровень. Нормой в организациях считается текучка в пределах 5%, — добавил Гаврилов. 

Он привел примеры зарплат, которые сейчас получают городские чиновники: специалист первой категории — от 16,5 до 22 тысяч рублей, главный специалист — от 23,5 до 27,4 тысячи рублей, заместитель мэра — 63–68 тысяч рублей. А вот мэр зарабатывает около 120 тысяч.

Кстати, опрос, проведенный в группе 76.RU во «ВКонтакте», показал, что 85% ярославцев не ждут никакой прибавки к зарплате в 2020 году. 7,3% проголосовавших похвастались, что им зарплату повышают каждый год. А 7,7% респондентов сказали, что не знают насчет прибавки в следующем году, но в этом их зарплата выросла.

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зарплатамэрчиновники
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КОММЕНТАРИИ (14)

Люционер Рева
24 дек 2019 в 07:47

Эта мэрия так и блещет профессионализмом? Надоели мироеды несчастные.

Гость
24 дек 2019 в 07:20

Как проводятся конкурсы на вакантные должности мы знаем. Зачастую уже до конкурса известны победители. Да, а почему не выполняются указы президента в части повышение зарплат бюджетников- муниципальных служащих? Последний указ был ещё в 2018 году, а на дворе конец 2019-го.. После Урлашова никто зарплату выходит и не повышал. Сравните бюджет при Урлашове и сейчас.

Гость
24 дек 2019 в 12:53

ой,обрадовали..! "Всё выше и выше и вышееее стремим мы полёт наших...ну чего там...и в каждом...то ж чегой то....