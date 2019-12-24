«Надо привлечь профессионалов»: в Ярославле чиновникам повысят зарплаты

23 декабря Ярославская областная дума поддержала предложение регионального правительства о повышении зарплат чиновникам и депутатам областного уровня. И в этот же день с аналогичным предложением выступили власти Ярославля.

— Предлагаем с 1 января 2020 года увеличить оклады на 4%, — выступил на заседании комиссии муниципалитета заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

По его словам, в последний раз в Ярославле повышение выплат муниципальным служащим проводилось летом 2013 года.

— Нам нужно привлекать профессионалов. Но из-за низких зарплат текучка кадров сейчас у нас составляет 20%. Это критический уровень. Нормой в организациях считается текучка в пределах 5%, — добавил Гаврилов.