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Политика Онлайн-трансляция

Один президент и две тысячи журналистов: следим за пресс-конференцией Владимира Путина

Онлайн-трансляция большого разговора с прессой

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Добрый день, друзья! Сегодня Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. В Центр международной торговли в Москве съехались почти две тысячи журналистов, и среди них находится наш корреспондент. Смотрите видео встречи, самое интересное будет в текстовом онлайне.

Мария Захарова

Путин говорит, что Россия — поставщик пшеницы № 1 в мире.

Ярослав Вареник
Мария Захарова

Путин: "Надо избавиться от криминала в мусоре"

Вопрос от 47 News:

— У нас в стране проходит «мусорная реформа». Некоторые регионы получили отсрочку, но в Ленобласти реформа уже началась. У жителей возникает вопрос: почему у меня под окнами растёт свалка? Нельзя ли Петербург как-то поторопить с реформой?

— Мы генерируем в год 70 млн тонн бытовых отходов. Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в России никогда не было. Мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты: созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования. Чего не хватает? Прямого общения с гражданами, чтобы рассказывать им, как будет перерабатываться. И точно нужно избавиться от серых схем криминала. Нужно, чтобы все было прозрачно и понятно, кто за что платит. Прошу ОНФ уделять этому особое внимание.

Мария Захарова

В зале стали кричать про мусор в Ленинградской области. Путин разрешил задать вопрос, но в качестве исключения.

Мария Захарова

Вопрос с Камчатки: билеты на самолет дорогие, есть программа субсидирования, но такие билеты быстро раскупают. Журналистка спрашивает, какие решения он видит. 

— Вы так давно не были на Камчатке? Не связано ли это с дороговизной билетов?

— Нет, я как раз попадаю в льготные категории, обратите на это внимание. Но дело не в этом, просто как-то не складывалось.

Мария Захарова

Первый вопрос от журналиста из кремлевского пула. Выступает Валерий Санфиров, радио «Маяк»

— Все говорят о климатических изменениях, но никто не знает, что с этим делать. Чем это чревато для России? РФ также подписала соглашение по сокращению выбросов на 25–30 процентов. Но недавно вы заявили, что выбросы сократят на 60%.

— Действительно Россия присоединилась к Парижскому соглашению, там записана цифра 25–30% от базового периода. Так почти все страны делают, ведут отсчёт с 1990 года. Если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, может быть и 60%. Россия не является лидером по выбросам в атмосферу. По данным ООН, первое место у США, второе — КНР, третье — ЕС, дальше — Россия.

Мария Захарова

Владимир Путин приветствует журналистов. Говорит, что постарается воспользоваться вопросами, чтобы показать, что происходит в стране.

Мария Захарова

В зал зашел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напоминает регламент: звук на телефонах отключить, вопросы задавать сжато.

Ярослав Вареник

В зал зашли люди из ФСО. Значит, Путин где-то рядом.

Мария Захарова

Президента в зале еще нет, журналисты почти расселись. Ждем.

Ярослав Вареник

Журналисты из Крыма надеются спросить про поезд в Крым.

Мария Захарова

Десять минут до начала пресс-конференции.

Мария Захарова

Задавать вопрос президенту — дело волнительное. Каждый выкручивается, как умеет. Вот журналистка написала себе шпаргалку

На случай, если текст забудется

На случай, если текст забудется

Ярослав Вареник

Людей, которым не досталось места, хотят отправить в соседний зал и смотреть трансляцию там.

Ярослав Вареник

Зато есть фото с Ильей Азаром

Азар, Вареник и плакат с вопросом для Путина

Азар, Вареник и плакат с вопросом для Путина

Ярослав Вареник

Все места заняты. Я пытался сесть в середине, но люди занимали стулья, а на соседние бросали свои вещи — типа, все занято. Придется стоять в проходе, тут очень тесно.

Мария Захарова

Наш корреспондент не успел на фуршет, зато «РИА Новости» рассказали, чем кормили журналистов. Меню богатое: мини-брускетки с копченной неркой, мягким сыром и шпинатом, брускетки с маслянной рыбой и лимоном, осетинские пироги, маффины со смородиной, мандарины, бананы, груши. Из напитков кофе, чай, соки.

Сытно. Еще бы, сидеть на пресс-конференции минимум три часа!

Ярослав Вареник

Журналисты рассаживаются.

Ярослав Вареник

На входе в зал журналистов снова досматривают и проверяют плакаты.

Мария Захарова

Пресс-конференции Путина выглядят примерно так:

Илья Ненко

Что говорил президент год назад

Пока ждем начало, вспомним, что президент говорил год назад:

— Традиционный вид производства в России — лен. Это всегда было нашей фишкой, Это всегда было нашей гордостью.

— Все мои повара — сотрудники федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Есть даже такое понятие, «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем.

А еще он заявил, что когда-нибудь женится: «Как порядочный человек когда-то я должен буду это сделать».

Ярослав Вареник

Журналистов запускают в зал, началась давка.

Люди кричат, просят не толкаться

Люди кричат, просят не толкаться

Мария Захарова

Кстати, оператором пресс-конференции Путина в 2017 году был Дональд Трамп (шутка, это его двойник).

Ярослав Вареник

В зал потихоньку запускают операторов и фотографов. До начала пресс-конференции час и 15 минут.

Ярослав Вареник

А это французский журналист Бенджамэн Канель. Он приехал на встречу с президентом в 15-й раз! Говорит, что в этом году не будет задавать вопросов, потому что устал от балагана табличек, которыми журналисты завлекают президента. Будет просто наблюдать. 

Мария Захарова

Принесли платок с Путиным

Внимание, платок с Путиным! Прямо как в «Поле чудес».

Платок привезла журналистка из Подмосковья Анна Сумица, говорит, что соткали его специально к пресс-конференции<br>

Платок привезла журналистка из Подмосковья Анна Сумица, говорит, что соткали его специально к пресс-конференции

Ярослав Вареник

Человек с иконой — это журналист из Болгарии Атанас Стефанов. Икону он хочет подарить Путину, а заодним спросить про болгарский газопровод, который строится в партнерстве с Россией.

Мария Захарова

В разные годы журналисты выделялись по-разному. Вот небольшая ретроспектива:

2019 год мы еще покажем

2019 год мы еще покажем

Мария Захарова

Как думаете, этих журналистов заметит президент?

Как думаете, этих журналистов заметит президент?
    Ярослав Вареник

    Гигантская очередь к Путину

    В зал еще не пускают, но возле него уже скопилась очередь. Ждем... 

    Мария Захарова

    По пути от метро журналистов встречают члены Народно-освободительного движения, они требуют изменить девятую статью Конституции. 

    Стоят через каждые 50 метров до самого Центра торговли. Так что иногородние журналисты точно не заблудятся

    Стоят через каждые 50 метров до самого Центра торговли. Так что иногородние журналисты точно не заблудятся

    Мария Захарова

    Мужчину в праздничной рубашке зовут Александр Данильев, он корреспондент ГТРК «Мордовия». Путину будет задавать вопрос про перепись, которая начнется в апреле 2020 года.

    — Хочу спросить о мерах, которые примет правительство при переписи населения, какие меры примут для повышения демографии, об этнотуризме, об этнокультурном разнообразии.

    Мордовский журналист будет привлекать внимание путина рогом и национальным костюмом<br>

    Мордовский журналист будет привлекать внимание путина рогом и национальным костюмом

    Мария Захарова

    В Центре международной торговли находится журналист Сети городских порталов Ярослав Вареник. Ярослав из Архангельска, он будет задавать вопрос от редакции портала 29.RU. А пока рассказывает нам, как прошел фейс-контроль на встречу с президентом (спойлер: это квест какой-то!).

    — Сначала журналистов досматривают на входе, просят показать плакаты. Затем те, кто не получил в предыдущие два дня бейджики, встают в очередь за ними. При этом их снова досматривают, но уже через рамки и ленту с конвейером. Потом те, кто получил бейджик, идут в другой подъезд. Перед входом в него у журналистов сканируют бейджики. То же самое происходит внутри, — рассказывает Вареник. — Внутри досматривают еще раз, к тому же прощупывают карманы. Итого меня осмотрели три раза, дважды просканировали бейджик и дважды просматривали плакат.

    Мария Захарова

    Внутри все как-то так. Мужчина в яркой рубашке — это тоже журналист, участник пресс-конференции. Вообще тут каждый выделяется, как может, чтобы обратить на себя внимание президента.

    Мария Захарова

    Журналистов досматривают перед пресс-конференцией

    На пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов — это рекорд! Пока что пресса добирается до Центра международной торговли, проходит досмотр и получает бейджи.

    Очередь в Центр международной торговли

    Очередь в Центр международной торговли

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    Владимир Путинпресс-конференция президента
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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Один из Многих
    19 дек 2019 в 11:48

    Клоунада и есть клоунада.

    пенсия
    19 дек 2019 в 11:33

    надоело

    гость
    19 дек 2019 в 10:53

    Да все равно. Нового ничего не скажет.