Один президент и две тысячи журналистов: следим за пресс-конференцией Владимира Путина

Путин говорит, что Россия — поставщик пшеницы № 1 в мире.
Путин: "Надо избавиться от криминала в мусоре"
Вопрос от 47 News:
— У нас в стране проходит «мусорная реформа». Некоторые регионы получили отсрочку, но в Ленобласти реформа уже началась. У жителей возникает вопрос: почему у меня под окнами растёт свалка? Нельзя ли Петербург как-то поторопить с реформой?
— Мы генерируем в год 70 млн тонн бытовых отходов. Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в России никогда не было. Мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты: созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования. Чего не хватает? Прямого общения с гражданами, чтобы рассказывать им, как будет перерабатываться. И точно нужно избавиться от серых схем криминала. Нужно, чтобы все было прозрачно и понятно, кто за что платит. Прошу ОНФ уделять этому особое внимание.
В зале стали кричать про мусор в Ленинградской области. Путин разрешил задать вопрос, но в качестве исключения.
Вопрос с Камчатки: билеты на самолет дорогие, есть программа субсидирования, но такие билеты быстро раскупают. Журналистка спрашивает, какие решения он видит.
— Вы так давно не были на Камчатке? Не связано ли это с дороговизной билетов?
— Нет, я как раз попадаю в льготные категории, обратите на это внимание. Но дело не в этом, просто как-то не складывалось.
Первый вопрос от журналиста из кремлевского пула. Выступает Валерий Санфиров, радио «Маяк»
— Все говорят о климатических изменениях, но никто не знает, что с этим делать. Чем это чревато для России? РФ также подписала соглашение по сокращению выбросов на 25–30 процентов. Но недавно вы заявили, что выбросы сократят на 60%.
— Действительно Россия присоединилась к Парижскому соглашению, там записана цифра 25–30% от базового периода. Так почти все страны делают, ведут отсчёт с 1990 года. Если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, может быть и 60%. Россия не является лидером по выбросам в атмосферу. По данным ООН, первое место у США, второе — КНР, третье — ЕС, дальше — Россия.
Владимир Путин приветствует журналистов. Говорит, что постарается воспользоваться вопросами, чтобы показать, что происходит в стране.
В зал зашел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напоминает регламент: звук на телефонах отключить, вопросы задавать сжато.
В зал зашли люди из ФСО. Значит, Путин где-то рядом.
Президента в зале еще нет, журналисты почти расселись. Ждем.
Журналисты из Крыма надеются спросить про поезд в Крым.
Десять минут до начала пресс-конференции.
Задавать вопрос президенту — дело волнительное. Каждый выкручивается, как умеет. Вот журналистка написала себе шпаргалку
Людей, которым не досталось места, хотят отправить в соседний зал и смотреть трансляцию там.
Зато есть фото с Ильей Азаром
Все места заняты. Я пытался сесть в середине, но люди занимали стулья, а на соседние бросали свои вещи — типа, все занято. Придется стоять в проходе, тут очень тесно.
Наш корреспондент не успел на фуршет, зато «РИА Новости» рассказали, чем кормили журналистов. Меню богатое: мини-брускетки с копченной неркой, мягким сыром и шпинатом, брускетки с маслянной рыбой и лимоном, осетинские пироги, маффины со смородиной, мандарины, бананы, груши. Из напитков кофе, чай, соки.
Сытно. Еще бы, сидеть на пресс-конференции минимум три часа!
Журналисты рассаживаются.
На входе в зал журналистов снова досматривают и проверяют плакаты.
Пресс-конференции Путина выглядят примерно так:
Что говорил президент год назад
Пока ждем начало, вспомним, что президент говорил год назад:
— Традиционный вид производства в России — лен. Это всегда было нашей фишкой, Это всегда было нашей гордостью.
— Все мои повара — сотрудники федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Есть даже такое понятие, «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем.
А еще он заявил, что когда-нибудь женится: «Как порядочный человек когда-то я должен буду это сделать».
Журналистов запускают в зал, началась давка.
Кстати, оператором пресс-конференции Путина в 2017 году был Дональд Трамп (шутка, это его двойник).
В зал потихоньку запускают операторов и фотографов. До начала пресс-конференции час и 15 минут.
А это французский журналист Бенджамэн Канель. Он приехал на встречу с президентом в 15-й раз! Говорит, что в этом году не будет задавать вопросов, потому что устал от балагана табличек, которыми журналисты завлекают президента. Будет просто наблюдать.
Принесли платок с Путиным
Внимание, платок с Путиным! Прямо как в «Поле чудес».
Человек с иконой — это журналист из Болгарии Атанас Стефанов. Икону он хочет подарить Путину, а заодним спросить про болгарский газопровод, который строится в партнерстве с Россией.
В разные годы журналисты выделялись по-разному. Вот небольшая ретроспектива:
Как думаете, этих журналистов заметит президент?
Гигантская очередь к Путину
В зал еще не пускают, но возле него уже скопилась очередь. Ждем...
По пути от метро журналистов встречают члены Народно-освободительного движения, они требуют изменить девятую статью Конституции.
Мужчину в праздничной рубашке зовут Александр Данильев, он корреспондент ГТРК «Мордовия». Путину будет задавать вопрос про перепись, которая начнется в апреле 2020 года.
— Хочу спросить о мерах, которые примет правительство при переписи населения, какие меры примут для повышения демографии, об этнотуризме, об этнокультурном разнообразии.
В Центре международной торговли находится журналист Сети городских порталов Ярослав Вареник. Ярослав из Архангельска, он будет задавать вопрос от редакции портала 29.RU. А пока рассказывает нам, как прошел фейс-контроль на встречу с президентом (спойлер: это квест какой-то!).
— Сначала журналистов досматривают на входе, просят показать плакаты. Затем те, кто не получил в предыдущие два дня бейджики, встают в очередь за ними. При этом их снова досматривают, но уже через рамки и ленту с конвейером. Потом те, кто получил бейджик, идут в другой подъезд. Перед входом в него у журналистов сканируют бейджики. То же самое происходит внутри, — рассказывает Вареник. — Внутри досматривают еще раз, к тому же прощупывают карманы. Итого меня осмотрели три раза, дважды просканировали бейджик и дважды просматривали плакат.
Внутри все как-то так. Мужчина в яркой рубашке — это тоже журналист, участник пресс-конференции. Вообще тут каждый выделяется, как может, чтобы обратить на себя внимание президента.
Журналистов досматривают перед пресс-конференцией
На пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов — это рекорд! Пока что пресса добирается до Центра международной торговли, проходит досмотр и получает бейджи.