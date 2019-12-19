Один президент и две тысячи журналистов: следим за пресс-конференцией Владимира Путина

Вопрос от 47 News:

— У нас в стране проходит «мусорная реформа». Некоторые регионы получили отсрочку, но в Ленобласти реформа уже началась. У жителей возникает вопрос: почему у меня под окнами растёт свалка? Нельзя ли Петербург как-то поторопить с реформой?

— Мы генерируем в год 70 млн тонн бытовых отходов. Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в России никогда не было. Мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты: созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования. Чего не хватает? Прямого общения с гражданами, чтобы рассказывать им, как будет перерабатываться. И точно нужно избавиться от серых схем криминала. Нужно, чтобы все было прозрачно и понятно, кто за что платит. Прошу ОНФ уделять этому особое внимание.