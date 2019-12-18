В Ярославле хотят изменить систему выборов депутатов муниципалитета, отказавшись от партий

— Сейчас у депутата по 24 тысячи избирателей. А округ может начинаться от проспекта Авиаторов и заканчиваться на Резинотехнике. Или идти от улицы Папанина до конца Нижнего посёлка. Это огромный разброс по территории, — соглашается с коллегой депутат Алексей Малютин. — Предложение депутата Петровского — вернуть систему на 38 округов по однопартийным спискам.

Сейчас мы выбираем депутатов по такой системе: город поделён на 19 округов, в каждом из которых по два депутата. 19 депутатов выбираются по спискам от партий, 19 — сами по себе.

То есть избавиться от партийного участия на выборах совсем, когда каждому кандидату придётся бороться за голоса избирателей самому.

— Такая система была в 2004 году в Ярославле, по ней удобнее работать, и округ становится в два раза меньше у тебя, — считает Алексей Малютин. — При этом никто не мешает быть депутатом от любой партии на выборах или беспартийным. Понятно, что мы это будем делать с оглядкой на федеральный тренд. Мнение очень многих депутатов о том, что необходимо уменьшать процент списочников.

Однако идею эту не поддержали и не отклонили, а предложили вернуться к ней в следующем году. Предварительно нужно спросить мнение ярославцев на общественных слушаниях.

Текущий созыв муниципалитета выбирали в 2017 году, он проработает до 2022 года. К тому времени могут изменить систему выборов и следующий, восьмой созыв, может собраться иным способом.

Кстати, текущий седьмой созыв муниципалитета стал провальным для оппозиции: практически все мандаты разобрали единороссы.