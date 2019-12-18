Росводресурсы: «На месте строительства ЦБК нормы по выбросам исчерпаны»

Федеральные специалисты считают, что размещение ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища невозможно, так как это приведет к превышению нормативов по вредным выбросам

Министерство говорит, что непосредственно в его полномочия решение о строительстве ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища или его переносе в другое место не входит. Этот вопрос должен рассмотреть сам инициатор строительства — группа «Свеза» — при проведении оценки воздействия на окружающую среду (пока она сделана только в предварительном варианте). Кроме того, проектная документация еще должна пройти государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре. Пока в Росприроднадзор бумаги от «Свезы» не поступали. А рейдовый осмотр, проведенный 15 ноября экспертами в Вологодской области, не выявил признаков возведения завода. Дальше в ответе министерства идет самое важное.

Министерство природных ресурсов прокомментировало возможность строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Ответ ведомства по этой теме на своей страничке в соцсетях выложил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

— По данным Росприроднадзора, на участке, где планируется строительство, нормативы допустимого воздействия по привносу химических и взвешенных веществ по нефтепродуктам, фосфатам, азоту аммонийному, нитратам, БПК, взвешенным веществам исчерпаны. Кроме того, в настоящее время реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», направленный на сохранение и предотвращение загрязнения Волги, одной из главных задач которого является трехкратное сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод, — написано в ответе Минприроды.



Учитывая всё это, по мнению Росводресурсов, предоставление права на забор и сброс сточных вод в этом месте не представляется возможным. Минприроды напомнило, что уже отправляло этот ответ в правительство Ярославской области и компанию «Свеза».



Этот ответ дает значительный шанс тому, что ЦБК все-таки не появится на берегу Рыбинского водохранилища. По крайней мере, в том месте, где его планируют построить.



Между тем пока не принято окончательное решение, борьба жителей Вологодской и Ярославской областей против этой инициативы продолжается. На стороне протестующих и многие ученые, которые считают, что строительство завода может привести к экологической катастрофе.

