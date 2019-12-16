16 декабря понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Политика

Нельзя брать даже у друзей: ярославским чиновникам пригрозили увольнениями за получение подарков

На Новый год и Рождество они могут принимать только поздравления

690
3 Обсудить

Поделиться

Ярославским чиновникам напомнили о запрете брать подарки. На Новый год и Рождество это тоже распространяется.

Ярославским чиновникам напомнили о запрете брать подарки. На Новый год и Рождество это тоже распространяется.

Перед Новым годом и Рождеством ярославским чиновникам напомнили о том, что им как должностным лицам нельзя принимать подарки. В противном случае служащим грозит наказание — вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. А если подарок расценят как взятку, то заведут уголовное дело. Напоминание об этом разместили на сайте Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

— Получение должностными лицами подарков является нарушением запрета, установленного законодательством Российской Федерации, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых решений, — говорится в сообщении.

Служащим запрещено принимать подарки даже от друзей в нерабочее время, если деятельность этих знакомых подконтрольна чиновнику как должностному лицу.

Исключением являются подарки, которые преподносят на официальных мероприятиях. Но эти вещи подлежат передаче государству.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

чиновникиподаркиНовый годРождество
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Ярославец
16 дек 2019 в 19:51

Владимир Владимирович, сделайте нам Новогодний подарок, отстраните от управлением городом Волкова и его команду!!!

Гость
16 дек 2019 в 19:43

Смешно!

Крыша мира
16 дек 2019 в 18:22

Действительно, зачем им подарки?