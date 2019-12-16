Нельзя брать даже у друзей: ярославским чиновникам пригрозили увольнениями за получение подарков

Ярославским чиновникам напомнили о запрете брать подарки. На Новый год и Рождество это тоже распространяется.

Перед Новым годом и Рождеством ярославским чиновникам напомнили о том, что им как должностным лицам нельзя принимать подарки. В противном случае служащим грозит наказание — вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. А если подарок расценят как взятку, то заведут уголовное дело. Напоминание об этом разместили на сайте Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.



— Получение должностными лицами подарков является нарушением запрета, установленного законодательством Российской Федерации, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых решений, — говорится в сообщении.

