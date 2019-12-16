«Для повышения оптимизма»: в Ярославской области собираются ввести новый праздник

В Ярославской области могут учредить новый праздник — День садовода. Отмечать его предлагается в третью субботу августа. Соответствующий законопроект внесли региональные депутаты.
— Развитие садоводства входит в число приоритетных направлений отечественного сельского хозяйства. Установление Дня садовода на территории Ярославской области будет способствовать развитию садоводческого движения, сохранению традиций садоводства, привлечению внимания общественности, обмену опытом между садоводами путем проведения круглых столов, тематических семинаров, организации демонстративных площадок. Установление Дня садовода будет способствовать повышению уровня социального оптимизма граждан, формированию чувства защищенности, уверенности и стабильности, — говорится в тексте документа, внесенного на рассмотрение парламента 13 декабря.
В ближайшее время вопрос должны вынести на обсуждение комитета Ярославской областной думы, а затем на голосование всех депутатов.