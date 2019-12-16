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Политика

«Для повышения оптимизма»: в Ярославской области собираются ввести новый праздник

Что и когда предложили отмечать региональные депутаты

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В Ярославской области в августе хотят праздновать День садовода

В Ярославской области в августе хотят праздновать День садовода

В Ярославской области могут учредить новый праздник — День садовода. Отмечать его предлагается в третью субботу августа. Соответствующий законопроект внесли региональные депутаты.

— Развитие садоводства входит в число приоритетных направлений отечественного сельского хозяйства. Установление Дня садовода на территории Ярославской области будет способствовать развитию садоводческого движения, сохранению традиций садоводства, привлечению внимания общественности, обмену опытом между садоводами путем проведения круглых столов, тематических семинаров, организации демонстративных площадок. Установление Дня садовода будет способствовать повышению уровня социального оптимизма граждан, формированию чувства защищенности, уверенности и стабильности, — говорится в тексте документа, внесенного на рассмотрение парламента 13 декабря.

В ближайшее время вопрос должны вынести на обсуждение комитета Ярославской областной думы, а затем на голосование всех депутатов.

Как считаете, надо ли в Ярославской области отмечать День садовода?

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    праздниксельское хозяйство
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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    16 дек 2019 в 15:59

    Это очень очень важный вопрос, требующий срочного решения. Еще депутатам нужно принять решение о введении перенесеньего дня - перенесенье порток с одного на другой гвоздок. Делают ученый вид депутаты спорящие, а вокруг страна вопит : дайте обезболивающего!

    tina
    16 дек 2019 в 17:00

    Лучше бы серьезно обсудили почему темнота в городе. Хорошо, что снега и льда нет пока, а то бы уже поубивались все шагая в кромешной тьме.... На Панина сегодня 16.12.19 года опять темень непроглядная....

    Гость
    16 дек 2019 в 16:58

    Для повышения оптимизма, может, они красть прекратят и освободят места?