«Для повышения оптимизма»: в Ярославской области собираются ввести новый праздник

tina 16 дек 2019 в 17:00

Лучше бы серьезно обсудили почему темнота в городе. Хорошо, что снега и льда нет пока, а то бы уже поубивались все шагая в кромешной тьме.... На Панина сегодня 16.12.19 года опять темень непроглядная....