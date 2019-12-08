Подрядчику за халтуру досталась порция отборного мата от мэра: пора ли переходить на такие методы

Евгения Уваркина объяснила, почему перешла на мат Фото: Gorod48.ru

По соцсетям разошлось видео с мэром Липецка Евгенией Уваркиной, которая жестко разносит подрядчика в рабочем чате. Видео в Сеть слил кто-то из коллег градоначальника. На кадрах мэр, инспектирующая с утра городской парк, отчитывает коллег крепкими словами. За дело взялась комиссия по этике. Глава города объяснила, почему её так переполнили эмоции: за день до записи видео у нее была встреча с губернатором, говорили о сроках реновации парка. И мэр пообещала — всё будет готов к 25 декабря. Проверка же выявила, что сроки явно срываются.

— На следующее утро в 9 часов я приехала сюда одна и увидела, что подрядчик расслабился. Ни техники, ни людей. Да, у меня были эмоции на этот счет. Но хочу обратить внимание, что это видео я отослала в чат рабочей группы, оно было адресовано подрядчику, и никого персонально я не оскорбляла. Да, были эмоции, но сейчас я вижу результат. Сегодня я вижу, что строители идут к цели. Мы сдадим к 25 декабря не только этот парк, но и парк Металлургов, — рассказала Евгения Уваркина изданию Gorod48.ru.

Ярославлю с его бесконечными ремонтами, обещаниями и срывами сроков тема явно близка. В группе «Дороги Ярославля» заспорили — а не пора ли и нашему городскому начальству переходить к таким же методам?



Видео: gorod48.ru

— Мы обращаемся к пресс-службе нашего мэра. Какого черта вы ещё не стажируетесь в Липецке, чтоб подсказать нашему мэру, как нужно работать с подрядчиками? — пишет в группе активист и общественник Темур Абдуллаев. Оксана Серова: — Только так и нужно спрашивать с подрядчиков, молодец! Иначе будет как у нас.

Екатерина Михеева: — Какая молодец! Мой кумир, и пусть комитет по этике помолчит.

Ева Комиссарова: — После того как она выругалась, мусор убрался? Работы начались? Головы полетели? Важен результат. Ефим Савченко: — Что-то поздно она стала материть. Похоже, до этого момента ни разу там не была.