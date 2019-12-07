«Сэкономим бюджет?»: глава ярославского поселения устроил опрос, какую елку наряжать на Новый год

Глава села Великого Виталий Водопьянов устроил народное голосование за новогоднюю елку Фото: Виталий Водопьянов / vk.com

«Красава! Наш человек!» — услышать такое от жителей мечтает, наверное, каждый чиновник. У главы Великосельского поселения Ярославской области Виталия Водопьянова это получилось. Избранный только в сентябре этого года руководитель, видимо, решил не на словах, а на деле устроить демократию в своем селе. И, прежде чем принимать решения, узнать мнение жителей. Начал с небольшого, но все-таки важного вопроса — какую елку украшать на Новый год.

— Ежегодно из бюджета поселения тратятся большие суммы на покупку и установку новогодней ели. В этом году предлагаем вам самим решить, стоит ли тратиться на установку новогодней ёлки или же украсить одну из живых елей на площади. Во втором случае мы не только сэкономим бюджетные деньги, но и спасём одно дерево, — обратился он к жителям в соцсетях.



Народ начал активно голосовать. Большинство поддержало экономию.

— Для нас было важно ваше мнение. По результатам голосования большинством было выбрано украшение ёлки, растущей в сквере. С радостью хочу сообщить, что место на площади пустовать не будет. Там мы установим хоккейный корт, который при благоприятных погодных условиях постараемся запустить к празднованию Нового года, — подвел черту Водопьянов.

Сэкономленные деньги он пообещал потратить на что-то важное и нужное для села. Люди остались довольны. Идея с голосованиями всем понравилась. И теперь глава запустил новый опрос — всем селом жители Великого выбирают время для праздничных гуляний. Предложено три варианта — с 21 до 23 часов, с 23 часов до часа ночи и с 1 до 3 часов. Пока большинство голосов отдано за последний вариант.

— На пост главы меня выбрали жители. Люди проявили активность. Победу я одержал с большим отрывом. И поэтому считаю правильным теперь согласовывать свои действия и шаги с населением, — прокомментировал Виталий Водопьянов.

Виталий Иванович Водопьянов родился 14 января 1979 года в селе Великом Гаврилов-Ямского района Ярославской области. В 2001 году окончил Рыбинскую государственную авиационную технологическую академию и получил квалификацию инженера по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки». Работал инженером-конструктором в ОАО ГМЗ «Агат», руководителем ОСП в ЗАО «Вюрт-Русь», директором в компании «Альянс СД». В сентябре 2019 года избран на должность главы Великосельского поселения.

В планах у руководителя села еще и создать в мессенджере общий чат для всех жителей, чтобы люди прямо в режиме онлайн могли задавать главе вопросы и вносить предложения о том, как сделать жизнь в Великом лучше.

