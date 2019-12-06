Так попасть может каждый: в Ярославле журналиста оштрафовали за ведение группы во «ВКонтакте»

Даниил Кузнецов — журналист издания « 7х7 » в Ярославле, блогер, активист. Случившееся называет прецедентом. И объясняет, как всё привело к суду.

В Ярославле мировой суд оштрафовал журналиста Даниила Кузнецова. Дело рассматривалось по административной статье «осуществление деятельности нежелательной организации». Речь идёт о группе «Открытая Россия Ярославль» во «ВКонтакте» (деятельность общественной организации «Открытая Россия» Министерством юстиции признана нежелательной на территории России).

Даниил говорит, что вступил в группу, посвящённую проблемам обманутых дольщиков. Там его сделали одним из админов, о чём он не получил никакого уведомления.



— Позже в группа была переименована и появился пост со ссылкой на сайт «Открытой России». Доказать, что публиковал его не я, сейчас сложно — страница во «ВК» удалена (не мной). Но я с 2017 года не прикасался к ведению этого сообщества, — утверждает Кузнецов.



Тем не менее суд усмотрел в действиях журналиста нарушение закона. И оштрафовал на пять тысяч рублей. Даниил Кузнецов с таким решением не согласен.

— Я буду обжаловать это решение, и если будет необходимо, дойду до Европейского суда по правам человека, — сказал журналист порталу 76.RU. — Эта история показывает, что в такой ситуации может оказаться каждый — ведь мало кто следит за тем, админом каких пабликов он является.



Прецедент привел к тому, что сама соцсеть «ВКонтакте» будет пересматривать правила администрирования сообществ.



— Пользователи будут получать уведомления, когда их назначают администраторами в сообществах. В будущем добавим кнопку подтверждения: пользователя нельзя будет назначить администратором без одобрения с его стороны. Как и раньше, назначать администраторами можно будет только участников сообщества,— сообщили «ВКонтакте» изданию «Коммерсантъ».

