В Сomedy Club высмеяли бессмысленную волокиту. Мэр Рыбинска ответил резидентам

«А у нашего мэра с чувством юмора всё в порядке», — пишут на страничке главы Рыбинска Дениса Добрякова его подписчики. Поводом стал комментарий мэра к видео из Сomedy Club, в котором резиденты высмеяли бессмысленную волокиту.
— У меня вопрос плёвый. Мне нужно табличку приделать к двери нашего начальника. Ее лучше приклеить или прибить? — спрашивает Гарик Харламов, изображая подсобного рабочего в одной из фирм.
— Я предлагаю консолидироваться нашим дессижнмейкерам, опрувить эту тему и в следующий вторник провести брифинг со всеми департаментами, — ответили ошарашенному сотруднику менеджеры. И дальше в том же духе. — Месседж нашего дессижена состоит в том, что мы хотим избежать фейловости этого самого дессижена, чтобы не было никакого негативного бэкграунда. А для этого нам необходимо перед лендингом таблички инициировать фитбэк от нашего офиса. Клей токсичен, а мы хотели бы избежать образа токсичной компании. Прибивать противоречит нашим методам фри-философии…
В итоге герой Харламова не выдерживает и срывается на умников. С ним не выдержал и Денис Добряков:
— Хочется взять и самому «прибить табличку».
Видео: Сomedy Club
— Вот такое и у нас — и на заводе, и кругом. Может, дружно пошлем все эти иностранные примочки и начнем жить, работать и воспитывать поколение будущее по-нашему, по-русски! — призывает народ в комментариях к посту.
А некоторые, воспользовавшись моментом, напомнили Добрякову о том, что реально нужно «прибить» в городе.
— А когда на перекрестке окружной и Софийской «прибьют» зелёный для пешеходов к кнопке, ну или хотя бы приклеят? А то ведь больше месяца как обещали или ещё не все брифинги по этому вопросу прошли? — спросил Тимофей Волков.
Этот вопрос руководитель Рыбинска пока оставил без комментария.