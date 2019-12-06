В Сomedy Club высмеяли бессмысленную волокиту. Мэр Рыбинска ответил резидентам

«А у нашего мэра с чувством юмора всё в порядке», — пишут на страничке главы Рыбинска Дениса Добрякова его подписчики. Поводом стал комментарий мэра к видео из Сomedy Club, в котором резиденты высмеяли бессмысленную волокиту.



— У меня вопрос плёвый. Мне нужно табличку приделать к двери нашего начальника. Ее лучше приклеить или прибить? — спрашивает Гарик Харламов, изображая подсобного рабочего в одной из фирм.



— Я предлагаю консолидироваться нашим дессижнмейкерам, опрувить эту тему и в следующий вторник провести брифинг со всеми департаментами, — ответили ошарашенному сотруднику менеджеры. И дальше в том же духе. — Месседж нашего дессижена состоит в том, что мы хотим избежать фейловости этого самого дессижена, чтобы не было никакого негативного бэкграунда. А для этого нам необходимо перед лендингом таблички инициировать фитбэк от нашего офиса. Клей токсичен, а мы хотели бы избежать образа токсичной компании. Прибивать противоречит нашим методам фри-философии…

