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Темур Абдуллаев

Дорожный активист
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Темур Абдуллаев

Дорожный активист

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Политика Мнение

«Боятся получить по шапке»: почему в Ярославле нет внятной системы решения городских проблем

Колонка общественника Темура Абдуллаева

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Виден ли просвет среди наших бесконечных городских проблем?

Виден ли просвет среди наших бесконечных городских проблем?

Ярославский общественник, активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев побывал сегодня на первой городской общественной конференции «Инициатива», где обсуждали перспективы развития города. Впечатлённый услышанным, он написал колонку.

Прошёл год с момента утверждения ярославскими депутатами Владимира Михайловича на должность мэра. На презентациях мы увидели, что нового произошло за этот год, увидели работу мэра и его команды. Услышали про развитие городских территорий, транспорт, дороги, экономику, культурно-развлекательные мероприятия и туристическую привлекательность региона. Красивые летние картинки с высоты квадракоптерного полёта действительно внушают гордость за процветающий Ярославль, и я подумал, что основным блоком, который должен получить статус постоянно действующего, должен быть блок Александра Германовича Фёдорова, посвящённый развитию нашего общества и вовлечению жителей города в его жизнь.

У нас нет внятной системы решения городских проблем. Одна из участниц конференции рассказала о плачевном состоянии усадьбы Коковцевых. Я про эту проблему слышу несколько лет. То есть несколько лет ни у одного из ответственных не нашлось какого-то внятного решения. Уполномоченный по делам предпринимателей приводит статистку по бизнесу в городе, и если верить его словам, то совсем немного осталось до того момента, когда последний предприниматель закроет покосившуюся дверь своей лавки на амбарный замок и пойдёт просить милостыню, чтоб прокормить своих детей, ведь жена уйдёт раньше к сотруднику госмонополии, у которого всё отлично. 

Жители частного сектора попытались докричаться, но регламент мероприятия оставил их без микрофона, а значит, и надежды быть услышанными, разве что за чаем после мероприятия, но я всерьёз переживаю за мэра, которого уже на выходе окружили стеной более активные горожане.

У нас нет внятной системы коммуникации с чиновниками. Нет явно выраженных горизонтов принятия решений. Каждая встреча с мэром напоминает прямую линию с президентом, который вдруг может явить миру чудо и заменить собой специалиста профильного департамента, ну или на крайний случай директора. Люди не знают, к кому обращаться, рядовые сотрудники настолько боятся принимать решения, что готовы заниматься отписками, лишь бы не получить по шапке за самодеятельность. И это не всегда завязано на финансах. Далеко не всегда. Это история про то, что нужно уметь принимать решения и отстаивать их перед руководством. Да, для этого нужно быть профессионалом в своём деле и заранее видеть результаты своих действий. Да, это превратит мэра из отца города в руководителя и настройщика системы, но, если честно, то супергерои уже немного приелись. Хочется решить свою проблему здесь и сейчас, а не стоять в очереди на приём к мэру, записываясь за долгие месяцы, а результатом будет только направление к тому же исполнителю, но с визой главы города. Тогда, наверное, и заживем. Извините за много букв.

А мэр молодец. Если действительно не взял кредитов, то честь ему и хвала. Несколько таких лет — и, может, начнём уменьшать долги, а там и совсем рассчитаемся.

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    властьдороги Ярославля
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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Ано
    5 дек 2019 в 22:02

    Кредиты брать нужно, так наша экономическая система устроена. Кто не берет кредиты, тот обделяет жителей. Зато на хорошем счету у начальства, молодец, да.

    Валерий
    5 дек 2019 в 21:47

    Волкову за год работы можно поставить только неуд. И,никакой он не молодец.Город в грязи по уши.Обратите внимание,как убираются(не убираются)обочины дорог.Всё перечислять,не хватит места. Хорошо хоть большого снега ещё не было.И,странному ,,общественнику’’ Абдуллаеву тоже неуд,за кампанию!

    Гость
    5 дек 2019 в 20:47

    А Абдуллаев кем-нибудь вообще работает? Или только мнение своё по делу и без дела высказывает?