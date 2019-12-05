«Боятся получить по шапке»: почему в Ярославле нет внятной системы решения городских проблем

Прошёл год с момента утверждения ярославскими депутатами Владимира Михайловича на должность мэра. На презентациях мы увидели, что нового произошло за этот год, увидели работу мэра и его команды . Услышали про развитие городских территорий, транспорт, дороги, экономику, культурно-развлекательные мероприятия и туристическую привлекательность региона. Красивые летние картинки с высоты квадракоптерного полёта действительно внушают гордость за процветающий Ярославль, и я подумал, что основным блоком, который должен получить статус постоянно действующего, должен быть блок Александра Германовича Фёдорова, посвящённый развитию нашего общества и вовлечению жителей города в его жизнь.

У нас нет внятной системы решения городских проблем. Одна из участниц конференции рассказала о плачевном состоянии усадьбы Коковцевых. Я про эту проблему слышу несколько лет. То есть несколько лет ни у одного из ответственных не нашлось какого-то внятного решения. Уполномоченный по делам предпринимателей приводит статистку по бизнесу в городе, и если верить его словам, то совсем немного осталось до того момента, когда последний предприниматель закроет покосившуюся дверь своей лавки на амбарный замок и пойдёт просить милостыню, чтоб прокормить своих детей, ведь жена уйдёт раньше к сотруднику госмонополии, у которого всё отлично.

Жители частного сектора попытались докричаться, но регламент мероприятия оставил их без микрофона, а значит, и надежды быть услышанными, разве что за чаем после мероприятия, но я всерьёз переживаю за мэра, которого уже на выходе окружили стеной более активные горожане.

У нас нет внятной системы коммуникации с чиновниками. Нет явно выраженных горизонтов принятия решений. Каждая встреча с мэром напоминает прямую линию с президентом, который вдруг может явить миру чудо и заменить собой специалиста профильного департамента, ну или на крайний случай директора. Люди не знают, к кому обращаться, рядовые сотрудники настолько боятся принимать решения, что готовы заниматься отписками, лишь бы не получить по шапке за самодеятельность. И это не всегда завязано на финансах. Далеко не всегда. Это история про то, что нужно уметь принимать решения и отстаивать их перед руководством. Да, для этого нужно быть профессионалом в своём деле и заранее видеть результаты своих действий. Да, это превратит мэра из отца города в руководителя и настройщика системы, но, если честно, то супергерои уже немного приелись. Хочется решить свою проблему здесь и сейчас, а не стоять в очереди на приём к мэру, записываясь за долгие месяцы, а результатом будет только направление к тому же исполнителю, но с визой главы города. Тогда, наверное, и заживем. Извините за много букв.

