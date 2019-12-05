Непроницаемый. Почему мэр Ярославля за год так и не стал «своим» в городе

С городом хорошо бы быть на расстоянии вытянутой руки Фото: мэрия Ярославля

В нашем опросе «Как вы оцениваете работу Владимира Волкова за год» ярославцы натыкали градоначальнику колов. Наставили плохих оценок так исступленно, что это приводит в изумление. Почему он не стал «своим» за этот год, хотя о деятельности мэрии и его как главы города пресс-служба каждый день выдает много информации? Об этом сегодня, в годовщину пребывания Владимира Волкова у власти в Ярославле — колонка главного редактора 76.RU Ольги Прохоровой.

Он был хорош, когда приехал в Ярославль. Подтянут, элегантен. На фоне предыдущего мэра Владимира Слепцова, которого порой заносило в панибратство, держался с достоинством. Но Ярославль нового мэра не принял. В чем дело?



Волкова выбрали депутаты муниципалитета — мнением ярославцев никто не поинтересовался, прямые выборы так и остались мечтой.

С самого начала вышло скомкано. Как и. о. мэра Владимир Волков представился в тот день, когда прощались со Слепцовым. Журналисты на той пресс-конференции даже не сразу поняли, кто тут теперь главный. И если Слепцов был таким же привозным мэром, как Волков, то его хотя бы помнили как своего, ярославского, ему за это прощали многое. Волков приехал из Подмосковья, и ярлык «варяг» так и не отлипает от главы города. Это видно по комментариям к новостям на сайте и в соцсетях.

Над Слепцовым часто потешались, спорить не буду. Его перлы с городской планёрки расходились на мемы, чудаковатые идеи вроде борьбы с одуванчиками обсмеивали. И вот удивительная штука — комментарии под новостями о Владимире Волкове лишены юмора. Они полны желчи. Любая новость вызывает вспышку гнева. Даже история о чем-то хорошем.

Могу предположить, что город, как живой организм, чувствует любовь. И её отсутствие.



Вот мэр Слепцов прокатился в автобусе Фото: Владимир Слепцов/Instagram.com

А вот Владимир Волков посидел в автобусе Фото: мэрия Ярослав

Какой он, наш мэр? Он жесткий? Добродушный? Хмурый или с чувством юмора? Ему важно, что мы о нём думаем? Самому нравится жить в Ярославле? Ему-то мы становимся ближе? Нравимся вообще? Ярославцам трудно понять это — мэр почти не выдает своих эмоций. Собственно, поэтому не получает их и в ответ.



Разумеется, мы понимаем, что глава города — невероятно занятой человек, он несет огромную ответственность. Но быть «своим» в городе означает — быть в своём городе.



Для вас Владимир Волков — ваш мэр?