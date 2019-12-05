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Ольга Прохорова

главный редактор
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Ольга Прохорова

главный редактор

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Политика Мнение

Непроницаемый. Почему мэр Ярославля за год так и не стал «своим» в городе

Колонка главного редактора 76.RU Ольги Прохоровой

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С городом хорошо бы быть на расстоянии вытянутой руки

С городом хорошо бы быть на расстоянии вытянутой руки

В нашем опросе «Как вы оцениваете работу Владимира Волкова за год» ярославцы натыкали градоначальнику колов. Наставили плохих оценок так исступленно, что это приводит в изумление. Почему он не стал «своим» за этот год, хотя о деятельности мэрии и его как главы города пресс-служба каждый день выдает много информации?

Об этом сегодня, в годовщину пребывания Владимира Волкова у власти в Ярославле — колонка главного редактора 76.RU Ольги Прохоровой.

Он был хорош, когда приехал в Ярославль. Подтянут, элегантен. На фоне предыдущего мэра Владимира Слепцова, которого порой заносило в панибратство, держался с достоинством. Но Ярославль нового мэра не принял. В чем дело?

Волкова выбрали депутаты муниципалитета — мнением ярославцев никто не поинтересовался, прямые выборы так и остались мечтой.

С самого начала вышло скомкано. Как и. о. мэра Владимир Волков представился в тот день, когда прощались со Слепцовым. Журналисты на той пресс-конференции даже не сразу поняли, кто тут теперь главный. И если Слепцов был таким же привозным мэром, как Волков, то его хотя бы помнили как своего, ярославского, ему за это прощали многое. Волков приехал из Подмосковья, и ярлык «варяг» так и не отлипает от главы города. Это видно по комментариям к новостям на сайте и в соцсетях.

Над Слепцовым часто потешались, спорить не буду. Его перлы с городской планёрки расходились на мемы, чудаковатые идеи вроде борьбы с одуванчиками обсмеивали. И вот удивительная штука — комментарии под новостями о Владимире Волкове лишены юмора. Они полны желчи. Любая новость вызывает вспышку гнева. Даже история о чем-то хорошем.

Могу предположить, что город, как живой организм, чувствует любовь. И её отсутствие.

На Ярославль по вечерам опускается непроглядная тьма — лицо мэра непроницаемо. Городские дороги изъедены ямами — мэр сосредоточенно сдержан. История с льготами для малоимущих, продажей депо и прочие крупные городские дела проходят под ровным взглядом градоначальника. Сайт мэрии наполняется официальными релизами и красивыми фотографиями. Чиновник почти всегда в окружении коллег и подчиненных.

Это, конечно, вопросы пиара. Но люди тонко чувствуют отношение к ним, близость. Мэрия развернула большую работу с жалобами жителей в соцсетях. Но речь не о том. Это история про поговорить, выслушать, посочувствовать, пожалеть (жаль, что мэра не было, когда случился взрыв в доме на Панина). Или вместе посмеяться. Про то, что делает людей ближе и помогает понимать друг друга.

Вот мэр Слепцов <a href="https://76.ru/text/gorod/53665051/" target="_blank" class="_">прокатился в автобусе</a>

Вот мэр Слепцов прокатился в автобусе

А вот Владимир Волков <a href="https://76.ru/text/transport/66272533/" target="_blank" class="_">посидел в автобусе</a>

А вот Владимир Волков посидел в автобусе

Какой он, наш мэр? Он жесткий? Добродушный? Хмурый или с чувством юмора? Ему важно, что мы о нём думаем? Самому нравится жить в Ярославле? Ему-то мы становимся ближе? Нравимся вообще? Ярославцам трудно понять это — мэр почти не выдает своих эмоций. Собственно, поэтому не получает их и в ответ.

Разумеется, мы понимаем, что глава города — невероятно занятой человек, он несет огромную ответственность. Но быть «своим» в городе означает — быть в своём городе.

Для вас Владимир Волков — ваш мэр?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    мэр ЯрославляВладимир Волков
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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Гость
    5 дек 2019 в 17:11

    Я что то не вспомню хорошего с этим мэром для горожан, один негатив: отмена льгот для наших детей и стариков, отсутствие ямочного ремонта, перекладывание плитки, перекрытие дорог, манипуляции с общественным транспортом, освобождение земли для застройки, полное отсутствие уборки в городе, темнота по ночам, ликвидация детских игровых зон, отсутствие остановок, московский мусор, горку из земли, наконец. Черт, и это только год прошёл...
    И чего мне его полюбить за это???)))

    гость
    5 дек 2019 в 16:39

    Почему в голосовании отсутствует графа "уйди уже" ?

    алекс
    5 дек 2019 в 17:30

    Я сам уже писал и видел комментарии других. Самое главное качество которым должен обладать мЭр он должен быт хозяином. Ни Слепцов ни Волков этим качеством не обладают. Да и вообще таких людей найти не вдруг. Нужно чтобы человек видел бардак и знал как его ликвидировать. А у нас все люди смотрят но не все видят