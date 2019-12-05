Непроницаемый. Почему мэр Ярославля за год так и не стал «своим» в городе

В нашем опросе «Как вы оцениваете работу Владимира Волкова за год» ярославцы натыкали градоначальнику колов. Наставили плохих оценок так исступленно, что это приводит в изумление. Почему он не стал «своим» за этот год, хотя о деятельности мэрии и его как главы города пресс-служба каждый день выдает много информации?
Об этом сегодня, в годовщину пребывания Владимира Волкова у власти в Ярославле — колонка главного редактора 76.RU Ольги Прохоровой.
Он был хорош, когда приехал в Ярославль. Подтянут, элегантен. На фоне предыдущего мэра Владимира Слепцова, которого порой заносило в панибратство, держался с достоинством. Но Ярославль нового мэра не принял. В чем дело?
Волкова выбрали депутаты муниципалитета — мнением ярославцев никто не поинтересовался, прямые выборы так и остались мечтой.
С самого начала вышло скомкано. Как
Над Слепцовым часто потешались, спорить не буду. Его перлы с городской планёрки расходились на мемы, чудаковатые идеи вроде борьбы с одуванчиками обсмеивали. И вот удивительная штука — комментарии под новостями о Владимире Волкове лишены юмора. Они полны желчи. Любая новость вызывает вспышку гнева. Даже история о чем-то хорошем.
Могу предположить, что город, как живой организм, чувствует любовь. И её отсутствие.
На Ярославль по вечерам опускается непроглядная тьма — лицо мэра непроницаемо. Городские дороги изъедены ямами — мэр сосредоточенно сдержан. История с льготами для малоимущих, продажей депо и прочие крупные городские дела проходят под ровным взглядом градоначальника. Сайт мэрии наполняется официальными релизами и красивыми фотографиями. Чиновник почти всегда в окружении коллег и подчиненных.
Это, конечно, вопросы пиара. Но люди тонко чувствуют отношение к ним, близость. Мэрия развернула большую работу с жалобами жителей в соцсетях. Но речь не о том. Это история про поговорить, выслушать, посочувствовать, пожалеть (жаль, что мэра не было, когда случился взрыв в доме на Панина). Или вместе посмеяться. Про то, что делает людей ближе и помогает понимать друг друга.
Какой он, наш мэр? Он жесткий? Добродушный? Хмурый или с чувством юмора? Ему важно, что мы о нём думаем? Самому нравится жить в Ярославле? Ему-то мы становимся ближе? Нравимся вообще? Ярославцам трудно понять это — мэр почти не выдает своих эмоций. Собственно, поэтому не получает их и в ответ.
Разумеется, мы понимаем, что глава города — невероятно занятой человек, он несет огромную ответственность. Но быть «своим» в городе означает — быть в своём городе.
Для вас Владимир Волков — ваш мэр?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции