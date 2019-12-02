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Политика

Мэр и председатель муниципалитета сцепились из-за камня с дороги, попавшего в голову девушке

На общегородском совещании в Ярославле устроили перепалку

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Артур Ефремов рассказал про попавший в голову девушки камень, а Владимиру Волкову это не понравилось

Артур Ефремов рассказал про попавший в голову девушки камень, а Владимиру Волкову это не понравилось

Внезапная стычка произошла на общегородском совещании в мэрии 2 декабря. Глава города Владимир Волков попросил участников совещания не озвучивать на нем личную информацию. Причем в первую очередь это было адресовано не последнему лицу в городе — председателю муниципалитета Ярославля Артуру Ефремову. Поводом для спора двух высокопоставленных чиновников стало происшествие на улице Свободы.

— В субботу на улице Свободы у дома № 41 произошел инцидент. Водоканал выравнивал люки. В пятницу произвели вскрытие и засыпали щебенкой. В субботу вечером машина выбила щебенку и камень попал в голову девушки. Слава богу, что инцидент не привел к серьезным последствиям. Обращение ко всем сетевым организациям — если заделываете люки, надо сразу асфальтом закрывать, а не оставлять на три дня с щебенкой, — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

— Что за информация про девушку? Где обращение? — ответил мэр Владимир Волков.

— Дмитрий Соколов выходил на связь с вами в субботу.

— Дмитрий Соколов — это личные отношения. Были обращения в медицинские организации, заявления в полицию?

— Нет, они не обращались.

— Тогда давайте на общих совещаниях не заявлять, что девушке камнем в голову попало.

— Но этот факт был.

— Это личное сообщение, его нужно перепроверить, — обратился мэр к заму по соцполитике Елене Новик.

— Я вам телефон дам, — добавил Ефремов.

Между тем дорожные службы отчитались, что уже поправили ситуацию.

— Произвели выемку щебня, подсыпали асфальто-бетонной крошкой — это более безопасно. Знаки поставили. Люк принадлежит водоканалу. Сегодня его заделают асфальтом, — отчитался первый заместитель директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

— По поводу камня прошу разобраться, кому что попадает. Если есть официальные обращения, их отрабатываем, а личные, что кому-то камнем где-то… В этих ситуациях нужно быть очень острожными, — повторил Волков.

— Тем не менее щебенка была разбросана по всей улице Свободы, — вернулся к проблеме Ефремов.

Вопрос адресовали представителю ярославского водоканала.

— Проблема с люком была. Мы его отремонтировали, но возможности заасфальтировать в субботу не было. Выставили ограждение, но его снесли. Впредь не будем такого допускать.

Волков потребовал от подчиненных дать ему сводную информацию по всем работам на люках.

— Если ордера просрочены, не будет лояльного отношения. Просьба к работам относиться очень внимательно, чтобы шло восстановление асфальтового покрытия, — отметил в конце Волков.

На этом тема на совещании была закрыта.

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мэрпредседатель муниципалитетаВладимир ВолковАртур Ефремовкаменьдевушка
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КОММЕНТАРИИ (35)

Гость
2 дек 2019 в 11:10

Этого мэра нужно увольнять по статье !

Гость
2 дек 2019 в 14:21

Для мэра главное чтобы камень не прилетел из Кремля. А на горожан наплевать, особенно когда они помалкивают.

гость
2 дек 2019 в 14:05

сегодня, на скользком тротуаре, ногу подвернул...
вроде ни чего серьёзного ни куда не обращался, но...
в следующий раз в такой ситуации буду скорую вызывать, чтобы мэр знал что тротуары скользкие...
не, ну а как иначе? иначе это - "личное" и к рассмотрению не принимается!