Мэр и председатель муниципалитета сцепились из-за камня с дороги, попавшего в голову девушке

Артур Ефремов рассказал про попавший в голову девушки камень, а Владимиру Волкову это не понравилось Фото: мэрия Ярославля

Внезапная стычка произошла на общегородском совещании в мэрии 2 декабря. Глава города Владимир Волков попросил участников совещания не озвучивать на нем личную информацию. Причем в первую очередь это было адресовано не последнему лицу в городе — председателю муниципалитета Ярославля Артуру Ефремову. Поводом для спора двух высокопоставленных чиновников стало происшествие на улице Свободы.

— В субботу на улице Свободы у дома № 41 произошел инцидент. Водоканал выравнивал люки. В пятницу произвели вскрытие и засыпали щебенкой. В субботу вечером машина выбила щебенку и камень попал в голову девушки. Слава богу, что инцидент не привел к серьезным последствиям. Обращение ко всем сетевым организациям — если заделываете люки, надо сразу асфальтом закрывать, а не оставлять на три дня с щебенкой, — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.



— Что за информация про девушку? Где обращение? — ответил мэр Владимир Волков.

— Дмитрий Соколов выходил на связь с вами в субботу.

— Дмитрий Соколов — это личные отношения. Были обращения в медицинские организации, заявления в полицию?

— Нет, они не обращались.

— Тогда давайте на общих совещаниях не заявлять, что девушке камнем в голову попало.

— Но этот факт был.

— Это личное сообщение, его нужно перепроверить, — обратился мэр к заму по соцполитике Елене Новик.

— Я вам телефон дам, — добавил Ефремов.

Между тем дорожные службы отчитались, что уже поправили ситуацию.

— Произвели выемку щебня, подсыпали асфальто-бетонной крошкой — это более безопасно. Знаки поставили. Люк принадлежит водоканалу. Сегодня его заделают асфальтом, — отчитался первый заместитель директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

— По поводу камня прошу разобраться, кому что попадает. Если есть официальные обращения, их отрабатываем, а личные, что кому-то камнем где-то… В этих ситуациях нужно быть очень острожными, — повторил Волков.

