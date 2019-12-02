Мэр и председатель муниципалитета сцепились из-за камня с дороги, попавшего в голову девушке

Внезапная стычка произошла на общегородском совещании в мэрии 2 декабря. Глава города Владимир Волков попросил участников совещания не озвучивать на нем личную информацию. Причем в первую очередь это было адресовано не последнему лицу в городе — председателю муниципалитета Ярославля Артуру Ефремову. Поводом для спора двух высокопоставленных чиновников стало происшествие на улице Свободы.
— В субботу на улице Свободы у дома
— Что за информация про девушку? Где обращение? — ответил мэр Владимир Волков.
— Дмитрий Соколов выходил на связь с вами в субботу.
— Дмитрий Соколов — это личные отношения. Были обращения в медицинские организации, заявления в полицию?
— Нет, они не обращались.
— Тогда давайте на общих совещаниях не заявлять, что девушке камнем в голову попало.
— Но этот факт был.
— Это личное сообщение, его нужно перепроверить, — обратился мэр к заму по соцполитике Елене Новик.
— Я вам телефон дам, — добавил Ефремов.
Между тем дорожные службы отчитались, что уже поправили ситуацию.
— Произвели выемку щебня, подсыпали асфальто-бетонной крошкой — это более безопасно. Знаки поставили. Люк принадлежит водоканалу. Сегодня его заделают асфальтом, — отчитался первый заместитель директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
— По поводу камня прошу разобраться, кому что попадает. Если есть официальные обращения, их отрабатываем, а личные, что кому-то камнем где-то… В этих ситуациях нужно быть очень острожными, — повторил Волков.
— Тем не менее щебенка была разбросана по всей улице Свободы, — вернулся к проблеме Ефремов.
Вопрос адресовали представителю ярославского водоканала.
— Проблема с люком была. Мы его отремонтировали, но возможности заасфальтировать в субботу не было. Выставили ограждение, но его снесли. Впредь не будем такого допускать.
Волков потребовал от подчиненных дать ему сводную информацию по всем работам на люках.
— Если ордера просрочены, не будет лояльного отношения. Просьба к работам относиться очень внимательно, чтобы шло восстановление асфальтового покрытия, — отметил в конце Волков.
На этом тема на совещании была закрыта.