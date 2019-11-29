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Бунт против ЦБК

В Ярославле водителям начали выдавать наклейки «Стоп ЦБК»

Рассказываем, где такую можно получить

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В Ярославле водителям начали выдавать наклейки «Стоп ЦБК»

В Ярославле водителям начали выдавать наклейки «Стоп ЦБК»

В Ярославле водителям начали выдавать наклейки «Стоп ЦБК». Их распространяет ярославское отделение КПРФ.

— У нас их много, всем хватит! Наклейки предоставил бесплатно один добрый человек, которому не безразлична судьба живущих на Волге, — сообщила в соцсетях депутат муниципалитета от КПРФ Евгения Овод.

Наклейки можно получить в офисе партии по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 6, офис 2 (с понедельника по субботу с 10 до 17 часов).

Напомним, в Ярославле 1 декабря будет проходить массовый сбор подписей против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Завод хотят разместить в Вологодской области, но экологи считают, что производство может нанести вред всей Волге.

— Само целлюлозно-бумажное производство достаточно нечистое, энергозатратное в плане объёмов воды, её нужно очень много. Естественно, что вода будет браться из водохранилища. В производстве задействованы и кислоты, и фенолы. Да, обещают качественную очистку воды, но риск очень высок. Плюс у Волги и так не всё хорошо: это не проточная система, а каскад водохранилищ, каждый год река цветёт. Стоки с комбината станут дополнительной нагрузкой, — считает старший научный сотрудник лаборатории экологии водных беспозвоночных Института биологии внутренних вод Алексей Сажнев.

Против строительства ЦБК выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и депутат Госдумы Валентина Терешкова. Обеспокоенность возможными негативными последствиями взведения предприятия выразили мэр Рыбинска Денис Добряков, председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и другие политики.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
29 ноя 2019 в 20:48

А то что этот "комбинат" будет приносить прибыль...??? А насчет экологии, так уж в первую очередь необходимо закрыть такие заводы: Шинный, Моторный и др., вот они-то больше всего наносяст экологии вред!!!

Гость
29 ноя 2019 в 19:58

Надо выдать пачки этих наклеек нашей ударной силе в Гос.Думе:..Терешковой, Грибову,Осипову, Каграманяну, чтобы они наклеили на все депутатские машины народных парламентариев. Ведь строительство этого Комбината в Центре России - беда всех, а не только жителей Ярославской области.