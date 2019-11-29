В Ярославле водителям начали выдавать наклейки «Стоп ЦБК». Их распространяет ярославское отделение КПРФ.
— У нас их много, всем хватит! Наклейки предоставил бесплатно один добрый человек, которому не безразлична судьба живущих на Волге, — сообщила в соцсетях депутат муниципалитета от КПРФ Евгения Овод.
Наклейки можно получить в офисе партии по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 6, офис 2 (с понедельника по субботу с 10 до 17 часов).
Напомним, в Ярославле 1 декабря будет проходить массовый сбор подписей против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Завод хотят разместить в Вологодской области, но экологи считают, что производство может нанести вред всей Волге.
— Само целлюлозно-бумажное производство достаточно нечистое, энергозатратное в плане объёмов воды, её нужно очень много. Естественно, что вода будет браться из водохранилища. В производстве задействованы и кислоты, и фенолы. Да, обещают качественную очистку воды, но риск очень высок. Плюс у Волги и так не всё хорошо: это не проточная система, а каскад водохранилищ, каждый год река цветёт. Стоки с комбината станут дополнительной нагрузкой, — считает старший научный сотрудник лаборатории экологии водных беспозвоночных Института биологии внутренних вод Алексей Сажнев.
Против строительства ЦБК выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и депутат Госдумы Валентина Терешкова. Обеспокоенность возможными негативными последствиями взведения предприятия выразили мэр Рыбинска Денис Добряков, председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и другие политики.