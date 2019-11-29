В Ярославле водителям начали выдавать наклейки «Стоп ЦБК». Их распространяет ярославское отделение КПРФ.



— У нас их много, всем хватит! Наклейки предоставил бесплатно один добрый человек, которому не безразлична судьба живущих на Волге, — сообщила в соцсетях депутат муниципалитета от КПРФ Евгения Овод.



Наклейки можно получить в офисе партии по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 6, офис 2 (с понедельника по субботу с 10 до 17 часов).



Напомним, в Ярославле 1 декабря будет проходить массовый сбор подписей против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Завод хотят разместить в Вологодской области, но экологи считают, что производство может нанести вред всей Волге.

