27 ноября среда
СЕЙЧАС -1°С
usd 64.02
eur 70.52

Темы

СЕЙЧАС -1°С
usd 64.02
eur 70.52

Все новости

Все новости
Политика

Ярославские депутаты наградили сами себя

За что в муниципалитете раздавали награды

Поделиться

456
4 Обсудить
Хороших людей не грех и наградить&nbsp;

Хороших людей не грех и наградить 

Заседание муниципалитета 27 ноября депутаты начали с важного дела: вручения наград. Грамоты за заслуги получили сразу трое: депутаты Игорь Бортников, Евгений Баранов и Дмитрий Волончунас. 

— Медаль за заслуги в поддержке ветеранских организаций, — объявили на награждении. 

В конце заседания грамоту также получил Алексей Малютин, но уже за другое: вклад в социальное развитие города. 

На самом заседании приняли к сведению отчёт директора департамента финансов о том, как расходовался бюджет Ярославля в течение года, а также решили отменить индексацию базового размера платы за рекламные места в городе, так как спрос на них сильно упал. 

Представители разных ветвей власти нередко хвалят сами себя. За этим замечены и депутаты облдумы, и мэр Ярославля. 

ТЕКСТ

ТЕГИ

муниципалитетдепутаты

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Консерватор
27 ноя 2019 в 11:46

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит

Гость
27 ноя 2019 в 11:25

Ах да мы , ах да молодцы

гость
27 ноя 2019 в 11:20

А на муниципалитете кто-нибудь из депутатов спросил о Тутаевском шоссе , сроках и вариантах перекрытия? Или ,может быть, мэр сам, лично счел необходимым довести информацию до депутатов и граждан?