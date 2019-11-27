Ярославские депутаты наградили сами себя

Заседание муниципалитета 27 ноября депутаты начали с важного дела: вручения наград. Грамоты за заслуги получили сразу трое: депутаты Игорь Бортников, Евгений Баранов и Дмитрий Волончунас.



— Медаль за заслуги в поддержке ветеранских организаций, — объявили на награждении.

В конце заседания грамоту также получил Алексей Малютин, но уже за другое: вклад в социальное развитие города.

На самом заседании приняли к сведению отчёт директора департамента финансов о том, как расходовался бюджет Ярославля в течение года, а также решили отменить индексацию базового размера платы за рекламные места в городе, так как спрос на них сильно упал.