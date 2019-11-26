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Политика

Метод Путина: президент рассказал, как выбирал себе профессию

Глава государства провел телемост с участниками ярославского форума «ПроеКториЯ»

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Владимир Путин пообщался с участниками ярославского форума&nbsp;«ПроеКториЯ» в формате телемоста

Владимир Путин пообщался с участниками ярославского форума «ПроеКториЯ» в формате телемоста

Президент Владимир Путин не смог лично приехать в этом году на ярославский форум «ПроеКториЯ». Однако 26 ноября он пообщался с детьми-участниками в формате телемоста. В том числе рассказал школьникам, как сам он в юности выбирал профессию.

— Я, как и вы, стоял перед выбором, что делать, куда пойти, кем стать. И у меня были очень серьезные дискуссии с родителям, которые хотели, чтобы я занимался одним делом, с тренером. У меня вначале были самые разные желания, как у всех молодых людей. Я хотел быть моряком, летчиком. Я всё это изучал, примерял на себя эти профессии. Приходил в какие-то учреждения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, — поделился он.

И нынешним подросткам он посоветовал устраивать такие «примерочные»: взять в руки кисть или встать к балетному станку и оценить, будешь ли ты всю жизнь этим с удовольствием заниматься.

Также президент ответил на жалобу о том, что сейчас в школе слишком большая нагрузка на детей, есть, казалось бы, ненужные предметы.

— Когда мы учимся в школе, в институте, многие вещи нам кажутся ненужными. Потому что, на первый взгляд, они не имеют практического применения. Но это не так. Накопленные знания формирует мировоззрение. А это база, на которой развивается человек, добивается успеха. Мы даже можем забыть какую-то конкретную информацию из того, что учили. Но это ложится в фундамент нашей жизни. На этом мы начинаем наше движение вперед. Ничего из того, что закладывается в семье родителями, не пропадает. Доброе отношение к членам семьи, к друзьям, к стране, к Родине, умение работать над собой, внимательное отношение к бедам других, сострадание — на первый взгляд, кажется, что это такая неконкретная субстанция, которая не так-то и нужна для успеха. Но это заблуждение. Это всё то, что будет способствовать нашему успеху в жизни.

Напомним: также на форуме «ПроеКториЯ» Владимир Путин отметил, что Россия и весь мир стоят на пороге капитальных изменений.

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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
26 ноя 2019 в 18:18

В его устах звучит как - учитесь жить за счёт народа

гость
26 ноя 2019 в 18:16

Пусть он ещё вспомнит -что он мог бесплатно посещать кружки, отдыхать в пионерских лагерях , получить бесплатную квартиру от государства - типа мы пожили -а вам такого не видать

гость
26 ноя 2019 в 18:12

Когда президент выбирал себе профессию - у него такая возможность была - а вот современных молодых людей в большинстве своём такой возможности лишили - ибо многие специальности стали платными, да нормальное образование в школах без дополнительных денег уже не получить - а денег нет