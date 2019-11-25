У ярославского губернатора появился новый пресс-секретарь из Москвы: кто она

У ярославского губернатора Дмитрия Миронова появился новый пресс-секретарь. На эту должность назначена бывший начальник отдела по связям с общественностью Рособрандзора Ирина Горюнова. Также Горюнова будет возглавлять управление массовых коммуникаций правительства Ярославской области.
В Рособрнадзоре Ирина Горюнова работала более трёх лет — разрабатывала информационную стратегию, занималась пиаром ведомства, работала с пресс-службами региональных Министерств образования.
Горюнова знакома и с журналистской работой — с 2010 по 2014 год была спецкорром РИА «Новости».
— Также в послужном списке Ирины Горюновой — работа на телевидении в качестве корреспондента и редактора телерадиокомпании «Алмазный край». У нее филологическое образование — окончила Брянский государственный университет имени академика Петровского, — уточнили в правительстве Ярославской области.
По данным, предоставленным на сайте Рособрнадзора, у Горюновой есть своя квартира и автомобиль Мазда-СХ5, а её доход за 2018 год во время работы в ведомстве составил чуть более 828 тысяч рублей. Ирина замужем.
— Хочу поблагодарить Дмитрия Юрьевича за доверие, — сказала Ирина Горюнова. — Уверена, что компетентность коллектива и профессионализм ярославских журналистов помогут наполнить информационное поле открытой и оперативной повесткой.
Предыдущий пресс-секретарь губернатора Анастасия Харитонова покинула этот пост в конце апреля. В этой должности Харитонова проработала почти год с 3 мая 2018-го.
Ранее ушли ещё два человека, которые играли ключевую роль в информационной политике региона, — глава департамента общественных связей Анастасия Костикова и руководитель управления массовых коммуникаций Ирина Ануфриева.
А в октябре покинула пост начальника управления массовых коммуникаций правительства области Галина Разживина.
Дмитрий Миронов был назначен врио губернатора в июле 2016 года. С сентября официально вступил в должность главы региона. За это время Миронов провёл всего одну пресс-конференцию — в 2018 году.