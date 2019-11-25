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У ярославского губернатора появился новый пресс-секретарь из Москвы: кто она

У Ирины Горюновой большой послужной список

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Ирина Горюнова будет отвечать за взаимодействие со СМИ

Ирина Горюнова будет отвечать за взаимодействие со СМИ

У ярославского губернатора Дмитрия Миронова появился новый пресс-секретарь. На эту должность назначена бывший начальник отдела по связям с общественностью Рособрандзора Ирина Горюнова. Также Горюнова будет возглавлять управление массовых коммуникаций правительства Ярославской области.

В Рособрнадзоре Ирина Горюнова работала более трёх лет — разрабатывала информационную стратегию, занималась пиаром ведомства, работала с пресс-службами региональных Министерств образования.

Горюнова знакома и с журналистской работой — с 2010 по 2014 год была спецкорром РИА «Новости». 

— Также в послужном списке Ирины Горюновой — работа на телевидении в качестве корреспондента и редактора телерадиокомпании «Алмазный край». У нее филологическое образование — окончила Брянский государственный университет имени академика Петровского, — уточнили в правительстве Ярославской области.

По данным, предоставленным на сайте Рособрнадзора, у Горюновой есть своя квартира и автомобиль Мазда-СХ5, а её доход за 2018 год во время работы в ведомстве составил чуть более 828 тысяч рублей. Ирина замужем.

— Хочу поблагодарить Дмитрия Юрьевича за доверие, — сказала Ирина Горюнова. — Уверена, что компетентность коллектива и профессионализм ярославских журналистов помогут наполнить информационное поле открытой и оперативной повесткой.

Предыдущий пресс-секретарь губернатора Анастасия Харитонова покинула этот пост в конце апреля. В этой должности Харитонова проработала почти год с 3 мая 2018-го.

В Ярославле Анастасия Харитонова проработала без нескольких дней год

В Ярославле Анастасия Харитонова проработала без нескольких дней год

Ранее ушли ещё два человека, которые играли ключевую роль в информационной политике региона, — глава департамента общественных связей Анастасия Костикова и руководитель управления массовых коммуникаций Ирина Ануфриева.

А в октябре покинула пост начальника управления массовых коммуникаций правительства области Галина Разживина.

Начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Галина Разживина покинула свой пост

Начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Галина Разживина покинула свой пост

Дмитрий Миронов был назначен врио губернатора в июле 2016 года. С сентября официально вступил в должность главы региона. За это время Миронов провёл всего одну пресс-конференцию — в 2018 году. 

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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
25 ноя 2019 в 13:10

С Лубянки дама, по фейсу видно

гость
25 ноя 2019 в 12:42

по всей видимости, с приходом нового пресс-секретаря, качество лапши улучшится... запасайтесь вилками и кетчупом, нам предстоит обожраться...

Потерявшийся Дед
25 ноя 2019 в 14:00

Брянское не катит, где люди с мгимо и мгу?