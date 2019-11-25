У ярославского губернатора появился новый пресс-секретарь из Москвы: кто она

Ирина Горюнова будет отвечать за взаимодействие со СМИ

У ярославского губернатора Дмитрия Миронова появился новый пресс-секретарь. На эту должность назначена бывший начальник отдела по связям с общественностью Рособрандзора Ирина Горюнова. Также Горюнова будет возглавлять управление массовых коммуникаций правительства Ярославской области.

В Рособрнадзоре Ирина Горюнова работала более трёх лет — разрабатывала информационную стратегию, занималась пиаром ведомства, работала с пресс-службами региональных Министерств образования.

Горюнова знакома и с журналистской работой — с 2010 по 2014 год была спецкорром РИА «Новости».