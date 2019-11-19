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Политика

Ушёл в бизнес: экс-заммэра уволился из администрации во второй раз

Алексей Торопов решил уйти из ярославской политики окончательно

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Алексей Торопов уволился уже из двух администраций

Алексей Торопов уволился уже из двух администраций

Бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов снова уволился из администрации — на этот раз Ярославского района, куда он устроился три месяца назад. Ещё раньше он покинул мэрию, как уверял чиновник тогда, его никто не просил уходить. 

— Я ушёл 5 ноября из администрации района. Решил вернуться в бизнес, — ответил Алексей Торопов. 

Напомним, когда-то Алексей был известным в Ярославле ресторатором, но потом в 2016 году пошёл работать в мэрию. В городской администрации он курировал малый бизнес, отвечал за внешний вид ларьков, остановок, в его ведомстве была и организация ярмарок. 

В администрации Ярославского района Торопов три месяца курировал земельные вопросы, а также экономику и инвестиции района. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

федя
19 ноя 2019 в 13:52

Одним прихлебателем меньше...

гость
19 ноя 2019 в 13:45

катись колбаской...

Гость
19 ноя 2019 в 13:32

Ну и скатертью ....