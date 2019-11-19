Ушёл в бизнес: экс-заммэра уволился из администрации во второй раз

Бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов снова уволился из администрации — на этот раз Ярославского района, куда он устроился три месяца назад. Ещё раньше он покинул мэрию, как уверял чиновник тогда, его никто не просил уходить.

— Я ушёл 5 ноября из администрации района. Решил вернуться в бизнес, — ответил Алексей Торопов.

Напомним, когда-то Алексей был известным в Ярославле ресторатором, но потом в 2016 году пошёл работать в мэрию. В городской администрации он курировал малый бизнес, отвечал за внешний вид ларьков, остановок, в его ведомстве была и организация ярмарок.