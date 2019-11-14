На пост председателя избирательной комиссии Ярославля рекомендовали Оксану Каменецкую

На пост председателя избирательной комиссии Ярославля областная избирательная комиссия рекомендовала Оксану Каменецкую. Заседание, где была выбрана ее кандидатура, прошло 13 ноября.



— Принято решение предложить избирательной комиссии города Ярославля кандидатуру Оксаны Каменецкой для избрания на должность председателя избирательной комиссии города Ярославля, — сообщили в областном избиркоме.



Теперь Каменецкую должна утвердить сама городская комиссия. Заседание по этому вопросу назначено на пятницу, 15 ноября. Если коллеги ее поддержат, то Каменецкая должна будет сменить на посту главы горизбиркома Андрея Бурьяноватова, который 11 ноября был освобожден от должности по личному заявлению. Напомним, нового председателя можно избирать только из числа членов городской избирательной комиссии. Оксана Каменецкая вошла в ее состав только в октябре этого года. Она имеет два высших образования: закончила ЯГПУ имени Ушинского по специальности «история» и ЯрГУ имени Демидова по специальности «уголовное право», в последнее время работала заместителем руководителя в ярославской общественной приемной Дмитрия Медведева.

