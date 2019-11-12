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Политика

Десятки миллиардов на молодёжь, немного на культуру: как потратят бюджет Ярославской области — 2020

Знакомимся с проектом главного финансового документа нашего региона

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На следующий год бюджет хотят увеличить ещё на три миллиарда

На следующий год бюджет хотят увеличить ещё на три миллиарда

В Ярославскую областную думу внесён проект бюджета региона на следующий год. Публикуем цифры, как в региональном правительстве планируют распоряжаться казной в 2020 году. 

Бюджет планируют бездефицитным, то есть расходы и доходы должны быть одинаковыми — 75,089 миллиарда рублей. Это ещё на три миллиарда больше, чем в 2019 году. Однако, как именно скажется увеличение на качестве жизни в регионе, пока сложно сказать. 

Самые большие расходы запланировали на следующие сферы: 

  • образование и молодёжная политика — 20,597 миллиарда рублей;
  • здравоохранение — 12,512 миллиарда рублей;
  • социальная поддержка — 11,540 миллиарда рублей;
  • дороги и транспорт — 8,578 миллиарда рублей (из них 7,148 миллиарда — объём дорожного фонда);
  • управление финансами — 6,847 миллиарда рублей;
  • другие госпрограммы — 5,029 миллиарда рублей;
  • непрограммные расходы — 3,147 миллиарда рублей;
  • культура и туризм — 1,948 миллиарда рублей;
  • сельское хозяйство — 1,026.

— Самое главное — что финансирование на дорожную деятельность в следующие периоды не становится меньше, — считает директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. — На реализацию национ­ального проекта «Без­опасные и качественн­ые автомобильные дор­оги» в 2020 году пре­дусмотрено 3,25 миллиарда рублей, из них 680 миллионов рублей — феде­рального бюджета. Вс­его в рамках нацпрое­кта в будущем году планируется отремонти­ровать более 189 километров муниципальных и региональных трасс.

В этом году по президентской программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтировали девять улиц в Ярославле. И проблемы возникли почти везде: сроки ремонта провалили

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
12 ноя 2019 в 19:01

А где физическая культура и спорт ?? Может теперь эта сфера на самоокупаемости и спортсмены на соревнования совсем будут ездить за свой счёт ?!

111
12 ноя 2019 в 18:29

Разворуют 70% от этих денег, даже не сомневайтесь.