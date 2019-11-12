Десятки миллиардов на молодёжь, немного на культуру: как потратят бюджет Ярославской области — 2020

В Ярославскую областную думу внесён проект бюджета региона на следующий год. Публикуем цифры, как в региональном правительстве планируют распоряжаться казной в 2020 году.
Бюджет планируют бездефицитным, то есть расходы и доходы должны быть одинаковыми — 75,089 миллиарда рублей. Это ещё на три миллиарда больше, чем в 2019 году. Однако, как именно скажется увеличение на качестве жизни в регионе, пока сложно сказать.
Самые большие расходы запланировали на следующие сферы:
- образование и молодёжная политика — 20,597 миллиарда рублей;
- здравоохранение — 12,512 миллиарда рублей;
- социальная поддержка — 11,540 миллиарда рублей;
- дороги и транспорт — 8,578 миллиарда рублей (из них 7,148 миллиарда — объём дорожного фонда);
- управление финансами — 6,847 миллиарда рублей;
- другие госпрограммы — 5,029 миллиарда рублей;
- непрограммные расходы — 3,147 миллиарда рублей;
- культура и туризм — 1,948 миллиарда рублей;
- сельское хозяйство — 1,026.
— Самое главное — что финансирование на дорожную деятельность в следующие периоды не становится меньше, — считает директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. — На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году предусмотрено 3,25 миллиарда рублей, из них 680 миллионов рублей — федерального бюджета. Всего в рамках нацпроекта в будущем году планируется отремонтировать более 189 километров муниципальных и региональных трасс.
В этом году по президентской программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтировали девять улиц в Ярославле. И проблемы возникли почти везде: сроки ремонта провалили.