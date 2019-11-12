Десятки миллиардов на молодёжь, немного на культуру: как потратят бюджет Ярославской области — 2020

На следующий год бюджет хотят увеличить ещё на три миллиарда

В Ярославскую областную думу внесён проект бюджета региона на следующий год. Публикуем цифры, как в региональном правительстве планируют распоряжаться казной в 2020 году.

Бюджет планируют бездефицитным, то есть расходы и доходы должны быть одинаковыми — 75,089 миллиарда рублей. Это ещё на три миллиарда больше, чем в 2019 году. Однако, как именно скажется увеличение на качестве жизни в регионе, пока сложно сказать.

Самые большие расходы запланировали на следующие сферы: