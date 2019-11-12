Екатерина Галеева может покинуть пост главы департамента транспорта Ярославской области

Пока непонятно, уход Екатерины Галеевой — это только слухи или уже принятое решение

Появились слухи об уходе из ярославского правительства исполняющей обязанности директора департамента транспорта Екатерины Галеевой.



— Сейчас она в отпуске, но решение о том, что она покинет свой пост, уже принято, — сообщил 76.RU источник во властных структурах.

Причины отставки пока не называются, но в кулуарах обсуждают, что это может быть связано с хаосом в сфере пригородных перевозок — в последнее время люди жалуются на то, что не хватает автобусов, прошла забастовка водителей из Ростова Великого.