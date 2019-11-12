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Политика

Екатерина Галеева может покинуть пост главы департамента транспорта Ярославской области

Сейчас она в отпуске

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Пока непонятно, уход Екатерины Галеевой — это только слухи или уже принятое решение

Пока непонятно, уход Екатерины Галеевой — это только слухи или уже принятое решение

Появились слухи об уходе из ярославского правительства исполняющей обязанности директора департамента транспорта Екатерины Галеевой. 

— Сейчас она в отпуске, но решение о том, что она покинет свой пост, уже принято, — сообщил 76.RU источник во властных структурах.

Причины отставки пока не называются, но в кулуарах обсуждают, что это может быть связано с хаосом в сфере пригородных перевозок — в последнее время люди жалуются на то, что не хватает автобусов, прошла забастовка водителей из Ростова Великого.

Между тем официально информацию об уходе Галеевой в правительстве области не подтвердили.

Напомним, Екатерина Галеева возглавляет департамент транспорта с апреля 2018 года, то есть со времени, когда из него был выведен в отдельную структуру департамент дорожного хозяйства.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
12 ноя 2019 в 15:11

Сколько она проработала? Месяц, три месяца? Не припомню.
Если так много, то её руководительдолжен ответить почему он нанял не годного человека на ответственную должность.

Гость
12 ноя 2019 в 15:03

Проводите с почестями, ещё премию и пенсию хорошую дайте, за «заслуги» перед отечеством

Алекс
12 ноя 2019 в 14:21

Пусть покинет, на транспорт это не повлияет