Депутат предложил участок Вологодской области с ЦБК присоединить к Ярославской

- Основной ресурс для функционирования ЦБК совсем не лес, а вода. А вода для возможного функционирования этого предприятия будет забираться из нашего Рыбинского моря. А его большая часть находится на территории Ярославской области и лишь незначительная часть на территории Вологодской области. Поэтому было бы справедливым в соответствии со статьей 67 Конституции РФ, передать эту территорию Ярославской области, ну, или делать это предприятие налоговым резидентом Ярославской области, - обосновал свою идею Петровский в «Фейсбуке».

Сам Петровский, по его словам, не поддерживает задумку о строительстве ЦБК, но говорит, что, принимая это решение, власть должна исходить не из интересов олигархов или экологов, а из понимания, нужно ли такое предприятие стране.



- Это новые рабочие места, развитие смежных производств, развитие инфраструктуры региона, поступления в бюджет. И если решение о строительстве ЦБК, для блага нашей страны, будет принято — то необходим жесточайший и открытый экологический мониторинг строительства и эксплуатации этого ЦБК. Чтоб при малейшем нарушении природоохранных норм это строительство или эксплуатация были немедленно остановлены! – добавил Петровский.



Сам депутат приводит аргументы, как за, так и против подобного рода новых производств.



- Чем чище природа, тем естественней и лучше нам жить. Это непреложная истина. Но эта проблема слишком сложна, чтоб подходить к ней с кавалерийского наскока. И судить только с точки зрения эмоций. Вот у нас в Ярославской области практически прекратили работать многие крупнейшие промышленные предприятия или существенно сократили выпуск продукции. К чему это привело? К сокращению рабочих мест. К растущей безработице. К тому, что люди выживают на пенсию своих родителей и пожилых родственников. Те, экологисты, которые скажут сейчас что это хорошо, вряд ли найдут понимание у этих десятков тысяч людей и их сотен тысяч родственников. Вот нет теперь многих предприятий, не открываются новые, те, что есть, существенно сократили выпуск — у нас улучшилась ситуация с экологией? Стало меньше онкологических заболеваний? Наоборот их стало больше. И одной из причин этих и многих других заболеваний как раз и стал стресс от того, что квалифицированные специалисты потеряли работу и в лучшем случае стали торговцами. Люди стали хуже питаться. Их уровень жизни упал. И раскручивая антипромышленный маховик можно и дальше ухудшать уровень жизни ярославцев. Поэтому эта проблема нуждается во взвешенном подходе.