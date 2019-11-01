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Политика

«Закрой свой рот»: замглавы Переславля-Залесского на заседании обхамил депутата

В Ярославской области разгорелся политический скандал

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Инцидент произошёл во время&nbsp;депутатской комиссии по экономике и развитию в переславской думе

Инцидент произошёл во время депутатской комиссии по экономике и развитию в переславской думе

В Ярославской области — новый политический скандал. В Переславле-Залесском на заседании городской думы заместитель главы округа Илья Шеффель нахамил депутату. Чиновник был не согласен с тем, что говорит Сергей Шеманаев, и он решил прервать речь депутата:

— Закрой свой рот, — выпалил Илья Шеффель.

Насколько сильно это оскорбило самого Шеманаева, неизвестно, но его коллеги решили, что чиновник не имеет право себе такого позволять.

— Если у нас так чиновники относятся неуважительно к депутатам, каково тогда их отношение к жителям? — задаётся вопросом депутат переславской думы Евгений Работников.

Работников написал письмо главе округа Валерию Астраханцеву и попросил разобраться в ситуации. Депутат требует, чтобы он повлиял на своего подчинённого и тот извинился за своё поведение на следующем заседании.

Известно, что на заседании политики обсуждали вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Обсуждение получилось жарким. 

В Переславле политики порой не могут изъясняться корректно. Как-то депутат Сергей Хабибуллин нахамил столичной туристке. Правда, потом он извинился.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Бывший
1 ноя 2019 в 20:48

Если у нас так чиновники относятся неуважительно к депутатам, каково тогда их отношение к жителям? - В этой фразе жителей поставили на ступень ниже депутатов???

Бывший
1 ноя 2019 в 19:53

Однажды общался с Ильей Шеффель - он был выдержан, корректен, человечен и профессионален в меру существующих обстоятельств, помог в решении вопроса, за что признателен!

Гость
1 ноя 2019 в 19:20

шекель и шмонаев не поделили добро русского народа.