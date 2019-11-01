«Закрой свой рот»: замглавы Переславля-Залесского на заседании обхамил депутата

В Ярославской области — новый политический скандал. В Переславле-Залесском на заседании городской думы заместитель главы округа Илья Шеффель нахамил депутату. Чиновник был не согласен с тем, что говорит Сергей Шеманаев, и он решил прервать речь депутата:
— Закрой свой рот, — выпалил Илья Шеффель.
Насколько сильно это оскорбило самого Шеманаева, неизвестно, но его коллеги решили, что чиновник не имеет право себе такого позволять.
— Если у нас так чиновники относятся неуважительно к депутатам, каково тогда их отношение к жителям? — задаётся вопросом депутат переславской думы Евгений Работников.
Работников написал письмо главе округа Валерию Астраханцеву и попросил разобраться в ситуации. Депутат требует, чтобы он повлиял на своего подчинённого и тот извинился за своё поведение на следующем заседании.
Известно, что на заседании политики обсуждали вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Обсуждение получилось жарким.
В Переславле политики порой не могут изъясняться корректно. Как-то депутат Сергей Хабибуллин нахамил столичной туристке. Правда, потом он извинился.