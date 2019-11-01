«Закрой свой рот»: замглавы Переславля-Залесского на заседании обхамил депутата

Инцидент произошёл во время депутатской комиссии по экономике и развитию в переславской думе

В Ярославской области — новый политический скандал. В Переславле-Залесском на заседании городской думы заместитель главы округа Илья Шеффель нахамил депутату. Чиновник был не согласен с тем, что говорит Сергей Шеманаев, и он решил прервать речь депутата:



— Закрой свой рот, — выпалил Илья Шеффель.



Насколько сильно это оскорбило самого Шеманаева, неизвестно, но его коллеги решили, что чиновник не имеет право себе такого позволять.



— Если у нас так чиновники относятся неуважительно к депутатам, каково тогда их отношение к жителям? — задаётся вопросом депутат переславской думы Евгений Работников.

