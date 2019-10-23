В Ярославле Тина Канделаки рассказала, как сбываются сны

В Ярославль приехала теледива Тина Канделаки, которую политтехнологи прочат в Госдуму от региона. Официально это пока не подтверждено, ведущая лишь отшучивается в инстаграме, но в наш город наведывается часто.

На этот раз приехала на слет лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов (это около 700 человек из разных регионов, они участвуют в мастер-классах, практикумах, встречах и деловых играх). Канделаки совместила приятное с полезным — пообщалась как спикер со студентами, а заодно пропиарила свою линию косметики. Чем осталась довольна.