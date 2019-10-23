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Политика

В Ярославле Тина Канделаки рассказала, как сбываются сны

Теледива вместе с губернатором Дмитрием Мироновым открыла студенческий форум

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Ярославский губернатор лично проводил Тину Канделаки на поезд

Ярославский губернатор лично проводил Тину Канделаки на поезд

В Ярославль приехала теледива Тина Канделаки, которую политтехнологи прочат в Госдуму от региона. Официально это пока не подтверждено, ведущая лишь отшучивается в инстаграме, но в наш город наведывается часто.

На этот раз приехала на слет лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов (это около 700 человек из разных регионов, они участвуют в мастер-классах, практикумах, встречах и деловых играх). Канделаки совместила приятное с полезным — пообщалась как спикер со студентами, а заодно пропиарила свою линию косметики. Чем осталась довольна.

— Не думала никогда, что моему сну суждено было сбыться в Ярославле! — сказала теледива, имея в виду, что намерена отсюда начать большой путь в мире косметологии.

Ну и про политику не забыла. У Канделаки вышел целый мини-сериал про губернатора Дмитрия Миронова. Сначала она сняла его на самом слете, где он напутствовал ребят, а потом — в вагоне поезда, где он напутствовал уже её. Глава региона зашел в вагон вместе с Канделаки, чтобы проверить, удобно ли она устроилась в дорогу. И помахал ей рукой на прощание.

Губернатор пожелал журналистке хорошей дороги

Губернатор пожелал журналистке хорошей дороги

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    лягушка-путешественница
    23 окт 2019 в 15:44

    а у Дмитрия Юрьевича более важных дел нет, кроме как поезда провожать?

    Гость
    23 окт 2019 в 15:41

    Уважаемые корреспонденты! Напишите лучше про тех людей, на которых держится Ярославль. К примеру, ехал на работу на автобусе №33, за рулем здоровенного автобуса хрупкая девушка, бортовой номер автобуса 680, гос.номер 933ав76.. Сама обелечивает, сама зайцев из автобуса гоняет... Молодец! (не женское конечно это дело ИМХО) А об ЭТИХ гламурных, нам андрюшка малахов расскажет...

    Гость
    23 окт 2019 в 15:35

    «Признание независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны России – гештальт, который невозможно закрыть. И наши геополитические конкуренты успешно используют каждый информационный повод для того, чтобы сжечь мосты, соединяющие наши государства. Грузины всегда были очень просвещенной нацией. Мы смотрели MTV в начале 90-х – за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян»- Тина Канделаки