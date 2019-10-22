Заместителем мэра Ярославля по ЖКХ станет его давний соратник

Заместителем мэра Ярославля по ЖКХ станет Евгений Клейнбурд, который в декабре прошлого года был выбран директором «Яргортеплоэнерго». До этого он работал с Владимиром Волковым в Переславле — был его советником по ЖКХ и возглавлял муниципальное предприятие «Спектр». А еще раньше он руководил различными организациями в Подмосковье — фирмами, специализирующимися на торговле транспортом, продуктами, работе с отходами, возглавлял жилищные управляющие компании.



— На данный момент конкурс на выбор кандидата на пост заместителя мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства завершен. Евгений Ильич Клейнбурд признан победителем. Он соответствует всем требованиям к должности, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

