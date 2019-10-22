Заместителем мэра Ярославля по ЖКХ станет его давний соратник

Заместителем мэра Ярославля по ЖКХ станет Евгений Клейнбурд, который в декабре прошлого года был выбран директором «Яргортеплоэнерго». До этого он работал с Владимиром Волковым в Переславле — был его советником по ЖКХ и возглавлял муниципальное предприятие «Спектр». А еще раньше он руководил различными организациями в Подмосковье — фирмами, специализирующимися на торговле транспортом, продуктами, работе с отходами, возглавлял жилищные управляющие компании.
— На данный момент конкурс на выбор кандидата на пост заместителя мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства завершен. Евгений Ильич Клейнбурд признан победителем. Он соответствует всем требованиям к должности, — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Однако итоговое решение по назначению заместителя — за мэром Волковым.
Напомним, Владимир Волков заявлял, что хотел бы видеть на этом месте ярославца.
— Хотелось бы, чтобы пост занял именно ярославец, который знает здесь всё вдоль и поперек. Но при этом нужен профессионал, человек с опытом, — отметил мэр Ярославля на пресс-конференции 1 октября.
Правда, на тот момент заявок на конкурс из Ярославля никто не подал.