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Политика

Заместителем мэра Ярославля по ЖКХ станет его давний соратник

В конкурсе на вакантную должность победил Евгений Клейнбурд из Подмосковья

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Евгений Клейнбурд выиграл конкурс на должность заместителя мэра Ярославля по ЖКХ

Евгений Клейнбурд выиграл конкурс на должность заместителя мэра Ярославля по ЖКХ

Заместителем мэра Ярославля по ЖКХ станет Евгений Клейнбурд, который в декабре прошлого года был выбран директором «Яргортеплоэнерго». До этого он работал с Владимиром Волковым в Переславле — был его советником по ЖКХ и возглавлял муниципальное предприятие «Спектр». А еще раньше он руководил различными организациями в Подмосковье — фирмами, специализирующимися на торговле транспортом, продуктами, работе с отходами, возглавлял жилищные управляющие компании. 

— На данный момент конкурс на выбор кандидата на пост заместителя мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства завершен. Евгений Ильич Клейнбурд признан победителем. Он соответствует всем требованиям к должности, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Однако итоговое решение по назначению заместителя — за мэром Волковым.

Напомним, Владимир Волков заявлял, что хотел бы видеть на этом месте ярославца.

— Хотелось бы, чтобы пост занял именно ярославец, который знает здесь всё вдоль и поперек. Но при этом нужен профессионал, человек с опытом, — отметил мэр Ярославля на пресс-конференции 1 октября.

Правда, на тот момент заявок на конкурс из Ярославля никто не подал.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    гость
    22 окт 2019 в 14:40

    Упитанный - сразу видно специалист по продажам... Трындец теперь и городу и ЖКХ

    Виктор
    22 окт 2019 в 14:37

    Возглавлял структуры, связанные с "купи-продай". "Бальшой" специалист. Одним словом - москаль.
    Что останется от Ярославля ?

    гость
    22 окт 2019 в 14:36

    ну, в общем оно и понятно...
    организованная группа поде... соратников и коллег,
    продолжает кучковаться вокруг стержня.
    да и Бог бы с ним, если работа будет.
    и в связи с этим, хотелось бы прочитать, в следующих публикациях, автора, какие КОНКРЕТНЫЕ задачи стоят перед эти человеком, какие КОНКРЕТНЫЕ сроки установлены для их исполнения и какая КОНКРЕТНАЯ ответственность, сего лица, так сказать, "перед лицом города" в случае "несделанноговсрок".
    пустозвонные: "улучшить", "усилить", "разобраться" и "организовать", пусть намотают на стержень, а нам нужны, конкретные, обязательства, цифры и действия.
    ну так как, автор?