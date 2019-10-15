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Политика

«Долбились настырно»: координатор штаба Навального в Ярославле рассказал об обысках

Александр Смирнов вышел на связь

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Прошлой осенью Александр организовывал акцию в центре Ярославля

Прошлой осенью Александр организовывал акцию в центре Ярославля

Активист штаба Алексея Навального в Ярославле, к которому сегодня утром пришли с обысками, вышел на связь и рассказал порталу 76.RU, как всё произошло.

— Я сейчас живу не дома, у друзей. Пришли рано утром, в дверь долбились настырно и долго, — рассказал Александр.

Дверь пришедшим он не открыл.

— Понимаю, что снова ещё придут. Если документы сотрудников будут в порядке, конечно, откроем, пусть проводят свои действия, — сказал заместитель координатора штаба Навального в Ярославле.

Обыски у координаторов штабов оппозиционного политика сегодня проходят в 30 городах России.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Алексей
    15 окт 2019 в 13:46

    И часто в штабе навального настырно долбятся?

    Гость
    15 окт 2019 в 13:10

    Редакция Навальновцы. Такие же трусы, как и он. Устроили цензуру. Самих пора закрывать, явно из того же фонда бабло получаете.

    Гость
    15 окт 2019 в 12:34

    ТРУС!!!!!!!! Скрывается, значит есть чего бояться.