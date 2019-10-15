«Долбились настырно»: координатор штаба Навального в Ярославле рассказал об обысках

Активист штаба Алексея Навального в Ярославле, к которому сегодня утром пришли с обысками, вышел на связь и рассказал порталу 76.RU, как всё произошло.
— Я сейчас живу не дома, у друзей. Пришли рано утром, в дверь долбились настырно и долго, — рассказал Александр.
Дверь пришедшим он не открыл.
— Понимаю, что снова ещё придут. Если документы сотрудников будут в порядке, конечно, откроем, пусть проводят свои действия, — сказал заместитель координатора штаба Навального в Ярославле.
Обыски у координаторов штабов оппозиционного политика сегодня проходят в 30 городах России.
2 легковые машины, целая группа следователей, с понятыми. Очень настойчиво долбились почти час, накидали бычков на дорожке и уехали. https://t.co/OLDwfkf1Cz— Aleksandr Smirnov (@smi_rnov) October 15, 2019