«Долбились настырно»: координатор штаба Навального в Ярославле рассказал об обысках

Активист штаба Алексея Навального в Ярославле, к которому сегодня утром пришли с обысками, вышел на связь и рассказал порталу 76.RU, как всё произошло.

— Я сейчас живу не дома, у друзей. Пришли рано утром, в дверь долбились настырно и долго, — рассказал Александр.

Дверь пришедшим он не открыл.

— Понимаю, что снова ещё придут. Если документы сотрудников будут в порядке, конечно, откроем, пусть проводят свои действия, — сказал заместитель координатора штаба Навального в Ярославле.

Обыски у координаторов штабов оппозиционного политика сегодня проходят в 30 городах России.