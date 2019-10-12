«Муниципальный служащий — это не мэр»: депутаты заступились за повышение пенсий чиновникам

В Ярославле депутаты муниципалитета на последнем заседании приняли решение добавить к пенсиям муниципальных служащих 500 рублей. Это станет доплатой к фиксированной ставке за выслугу лет для тех, кто минимум 15 лет прослужил в органах городского самоуправления. Многих ярославцев эта информация возмутила: ведь деньги на это выделят из нищего городского бюджета. Но председатель муниципалитета Артур Ефремов защитил муниципальных служащих.

— Муниципальный служащий — это не мэр и его заместители. Это обычный человек, который принимает у вас документы. Зарплаты у рядовых сотрудников невысокие, а пенсии от минимальной до 14–15 тысяч рублей. И премий у них нет, — заступился Артур Ефремов. — Слово чиновник получило знак минус, а ведь это профессия. Это и юристы, и экономисты, и все на свете. Да, они зажаты в рамки законов, да, где-то глаз замылен. Но эта доплата — это наша обязанность соблюдать законодательство.