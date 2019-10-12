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Политика

«Муниципальный служащий — это не мэр»: депутаты заступились за повышение пенсий чиновникам

И объяснили ярославцам, почему это сделали

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Чиновникам добавят к пенсии 500 рублей

Чиновникам добавят к пенсии 500 рублей

В Ярославле депутаты муниципалитета на последнем заседании приняли решение добавить к пенсиям муниципальных служащих 500 рублей. Это станет доплатой к фиксированной ставке за выслугу лет для тех, кто минимум 15 лет прослужил в органах городского самоуправления. Многих ярославцев эта информация возмутила: ведь деньги на это выделят из нищего городского бюджета. Но председатель муниципалитета Артур Ефремов защитил муниципальных служащих.

— Муниципальный служащий — это не мэр и его заместители. Это обычный человек, который принимает у вас документы. Зарплаты у рядовых сотрудников невысокие, а пенсии от минимальной до 14–15 тысяч рублей. И премий у них нет, — заступился Артур Ефремов. — Слово чиновник получило знак минус, а ведь это профессия. Это и юристы, и экономисты, и все на свете. Да, они зажаты в рамки законов, да, где-то глаз замылен. Но эта доплата — это наша обязанность соблюдать законодательство. 

А недавно в Ярославской областной думе слегка увеличили прожиточный минимум неработающим пенсионерам. Впервые за три года

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    12 окт 2019 в 15:17

    О бедном чиновнике замолвили слово...А О ЛЮДЯХ?

    не равнодушный
    12 окт 2019 в 15:07

    я не против повышения , может хоть тогда заменят перегоревшую лампочку , а то с июля оставляю заявки по тем номерам которые есть на сайте ДГХ.

    НеравноДушный
    12 окт 2019 в 14:28

    Да, у нас очень любят говорить о бедных врачах и учителях, приводя в пример молодого учителя, без стажа, категории и выслуги, забывая, что муниципальный служащий - ведущий специалист (ну как же, чиновник же, етить его...) имеет такую же зарплату. А учитель высшей категории получает в двое больше, чем главный специалист с такой же выслугой.