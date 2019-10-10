«Мы все — кухонный министр»: председатель муниципалитета поставил оценку мэру Ярославля

5 декабря исполнится ровно год, как депутаты муниципалитета Ярославля выбрали мэром Владимира Волкова. Сегодня на встрече с журналистами председатель муниципалитета Артур Ефремов оценил его работу.



— Хозяйство у исполнительной власти сложное. Конечно, многим хочется сказать «я знаю как лучше». Все мы — домашний мэр, кухонный министр, сборная России по футболу, — сказал Артур Ефремов. — Оценивать градоначальника надо, исходя из условий, в которых он работает. На мой взгляд, мэрия работает хорошо.

