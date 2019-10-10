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Политика

«Мы все — кухонный министр»: председатель муниципалитета поставил оценку мэру Ярославля

Владимир Волков управляет городом почти год

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Мэра Ярославля оценил председатель муниципалитета&nbsp;

Мэра Ярославля оценил председатель муниципалитета 

5 декабря исполнится ровно год, как депутаты муниципалитета Ярославля выбрали мэром Владимира Волкова. Сегодня на встрече с журналистами председатель муниципалитета Артур Ефремов оценил его работу.

— Хозяйство у исполнительной власти сложное. Конечно, многим хочется сказать «я знаю как лучше». Все мы — домашний мэр, кухонный министр, сборная России по футболу, — сказал Артур Ефремов. — Оценивать градоначальника надо, исходя из условий, в которых он работает. На мой взгляд, мэрия работает хорошо.

А как вы оцените работу мэра?

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      КОММЕНТАРИИ (35)

      Гость
      10 окт 2019 в 17:58

      Похвалил своего начальника за премию . А народ не обманешь , мы ставим волкову кол ! Вали из нашего города с тобой ни каких перспектив , город на дне в глубокой яме из за тебя .

      Гость
      10 окт 2019 в 18:11

      Волков уезжай ты не справляешся!!!!!!

      гость
      10 окт 2019 в 18:10

      Ефремов! Это называется "Подкрался и лизнул!"