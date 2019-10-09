Говорят, мы будем лучше жить: на что планируют тратить бюджет Ярославской области — 2020

Сегодня в Ярославской областной думе чиновники правительства представляли, а депутаты оценивали исходные данные к проекту бюджета региона на ближайшие три года. Пока это лишь самые предварительные цифры и данные, окончательный документ, в котором будут прописаны все планы по доходам и расходам на будущий год, будет принят в декабре.
К исходным данным, например, относится прогноз инфляции. И он не очень позитивен, если в этом году по официальным ожиданиям чиновников инфляция должна составить 4,5%, то в следующем ожидают около 6%. При этом обороты в розничной торговле упадут, что приведёт к частичному снижению налогов из этой отрасли. Глядя на прогнозы, депутаты задумались, что нужно повышать реальные доходы населения. Как именно это будут делать, пока неизвестно.
Зато уже прозвучали планы вложить ещё больше денег в промышленный парк «Новосёлки», где строят свои заводы разные корпорации на выгодных условиях.
— Одними из самых привлекательных для инвесторов сейчас являются промышленные парки, в частности, «Новоселки». В связи с этим важно комплексно развивать инфраструктуру. На эти цели мы предлагаем заложить почти 200 миллионов рублей. Таким образом, сегодня был сделан первый шаг, чтобы бюджетный процесс прошел спокойно и взвешенно, — предложил депутат Николай Александрычев.
Также нам удалось разглядеть в документах информацию о дорогах. Судя по графику, в ближайший год строить новые дороги в Ярославской области не планируют.
В самой столице региона дела обстоят ещё хуже — мэрия планирует набрать миллиарды рублей в кредит.