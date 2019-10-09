Говорят, мы будем лучше жить: на что планируют тратить бюджет Ярославской области — 2020

Сегодня в Ярославской областной думе чиновники правительства представляли, а депутаты оценивали исходные данные к проекту бюджета региона на ближайшие три года. Пока это лишь самые предварительные цифры и данные, окончательный документ, в котором будут прописаны все планы по доходам и расходам на будущий год, будет принят в декабре.

К исходным данным, например, относится прогноз инфляции. И он не очень позитивен, если в этом году по официальным ожиданиям чиновников инфляция должна составить 4,5%, то в следующем ожидают около 6%. При этом обороты в розничной торговле упадут, что приведёт к частичному снижению налогов из этой отрасли. Глядя на прогнозы, депутаты задумались, что нужно повышать реальные доходы населения. Как именно это будут делать, пока неизвестно.