«На покой не собираюсь»: начальник управления массовых коммуникаций правительства покидает пост

Начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Галина Разживина покидает свой пост. Эту информацию она лично подтвердила 76.RU. По ее словам, с работодателем она расстается по обоюдному согласию сторон.



— Сейчас я две недели буду в отпуске, после которого ухожу. Некоторые СМИ уже отправили меня на заслуженный отдых. Но могу сказать, что не собираюсь на покой, продолжу работать, — прокомментировала Разживина.



Подробности планов на будущее Галина Васильевна пока раскрывать не стала.

