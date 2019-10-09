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Политика

«На покой не собираюсь»: начальник управления массовых коммуникаций правительства покидает пост

Кто может занять место Галины Разживиной в администрации Ярославской области

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Начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Галина Разживина покидает свой пост&nbsp;

Начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Галина Разживина покидает свой пост 

Начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Галина Разживина покидает свой пост. Эту информацию она лично подтвердила 76.RU. По ее словам, с работодателем она расстается по обоюдному согласию сторон.

— Сейчас я две недели буду в отпуске, после которого ухожу. Некоторые СМИ уже отправили меня на заслуженный отдых. Но могу сказать, что не собираюсь на покой, продолжу работать, — прокомментировала Разживина.

Подробности планов на будущее Галина Васильевна пока раскрывать не стала.

Кто займет ее место в правительстве, не сообщается. Между тем в кулуарах областной администрации ходят слухи, что это будет иногородний специалист.

Напомним, вчера стало известно, что из мэрии Ярославля уходит начальник управления физической культуры и спорта

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