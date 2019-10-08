Из мэрии Ярославля уходит главный по спорту

Алексей Кокурин отработал в мэрии три года

Из мэрии Ярославля уходит ещё один чиновник. 31-летний Алексей Кокурин покинул пост начальника управления физической культуры и спорта.

— Алексей Кокурин уволился по собственному желанию 4 октября 2019 года. Информации, кто займёт его место, нет, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Кокурин получил пост начальника управления при экс-мэре Ярославля Владимире Слепцове — 26 сентября 2016 года. Сам он ярославец, высшее образование получал в родном городе. А позже работал вместе со Слепцовым в Химках в должности замначальника управления социальной политики.