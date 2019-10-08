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Политика

Из мэрии Ярославля уходит главный по спорту

Алексей Кокурин являлся одним из самых молодых руководителей

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Алексей Кокурин отработал в мэрии три года&nbsp;

Алексей Кокурин отработал в мэрии три года 

Из мэрии Ярославля уходит ещё один чиновник. 31-летний Алексей Кокурин покинул пост начальника управления физической культуры и спорта. 

— Алексей Кокурин уволился по собственному желанию 4 октября 2019 года. Информации, кто займёт его место, нет, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Кокурин получил пост начальника управления при экс-мэре Ярославля Владимире Слепцове — 26 сентября 2016 года. Сам он ярославец, высшее образование получал в родном городе. А позже работал вместе со Слепцовым в Химках в должности замначальника управления социальной политики.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Потерявшийся Бред
    8 окт 2019 в 11:29

    Чьих мальчонка то будет? Теплее местечко присмотрели или своих усадить нужно?

    Гость
    8 окт 2019 в 11:11

    Три года в должности - это не велик срок для подведения каких-либо итогов ! Уж сколько их сменилось, а всё по-прежнему невзрачно и неприметно : бег по улицам толпой и принудительные зарядки на площади..

    Горожанин
    8 окт 2019 в 10:44

    Нет дорог, освещения, льготного детского питания. Спорта теперь тоже нет. А что же есть? Есть налоги которые нужно оплатить до 1 декабря!!