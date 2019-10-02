«И ведёт себя соответствующе»: ярославский депутат неожиданно высказался о жителях России

— Российский народ не особо дисциплинированный. Поэтому и ведет себя соответствующе, — такие слова вдруг выдал на заседании муниципалитета Ярославля депутат Сергей Смоленский.

Сегодня депутаты снова обсуждали вопрос о том, зачем в мэрии создали отдельное управление организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства. И депутат пытался объяснить, зачем это нужно.

— Конечно, и властям можно вопросы задать о цене на перевозки, например, о целесообразности вложений в них. Но нам не даются ответы на многие вопросы. Я своим избирателям не могу объяснить, как они будут жить через 3–5 лет. Надо выстраивать систему, в том числе систему контроля. Мы всё говорим, что надо порядок наводить, бюджет пополнять. В том числе это возможно за счёт контроля, — объяснился депутат. — Каждый автомобилист в течение недели совершает 3–5 нарушений. А штрафы — это косвенный эффект пополнения бюджета.

