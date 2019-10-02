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Политика

«И ведёт себя соответствующе»: ярославский депутат неожиданно высказался о жителях России

Сергей Смоленский призвал чиновников к контролю

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Депутат считает, что народ не дисциплинирован&nbsp;

Депутат считает, что народ не дисциплинирован 

— Российский народ не особо дисциплинированный. Поэтому и ведет себя соответствующе, — такие слова вдруг выдал на заседании муниципалитета Ярославля депутат Сергей Смоленский. 

Сегодня депутаты снова обсуждали вопрос о том, зачем в мэрии создали отдельное управление организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства. И депутат пытался объяснить, зачем это нужно. 

— Конечно, и властям можно вопросы задать о цене на перевозки, например, о целесообразности вложений в них. Но нам не даются ответы на многие вопросы. Я своим избирателям не могу объяснить, как они будут жить через 3–5 лет. Надо выстраивать систему, в том числе систему контроля. Мы всё говорим, что надо порядок наводить, бюджет пополнять. В том числе это возможно за счёт контроля, — объяснился депутат. — Каждый автомобилист в течение недели совершает 3–5 нарушений. А штрафы — это косвенный эффект пополнения бюджета.

В ответ на речь депутата посыпались шутки, что кто-то тогда должен контролировать и народных избранников, прогуливающих заседания муниципалитета.

Напомним, новое управление создали в мэрии в этом году, в нём работает 12 человек. Планируется, что эта структура должна контролировать благоустройство в городе. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    2 окт 2019 в 13:45

    Наверняка именно благодаря четкой дисциплине и жизненных ориентирах, депутат Смоленский заработал 10 миллионов рублей за 2018 год. Это получается 833 тысячи в месяц.
    А жалкие россияне никак не могут привить себе дисциплину. И с таким жалким народом приходится работать...
    бедняга...отдохнуть бы ему..а он все о пенсионерах думает...аж спать наверно не может...

    Гость
    2 окт 2019 в 14:41

    Контролёры, тоже мне. Все дворы машинами изрыты, грязь месят, колодцы ею забивает, да и вообще неприятно. На миллионы пополнение в бюджет, так чего не собираете? Исполнителей нету, одни управленцы...

    Гость
    2 окт 2019 в 13:53

    Может подконтрольные организации сами будут хорошо выполнять свою работу? И тогда их контролировать не надо! Нужно работать честно и добросовестно, зарплату за это получать! Понятно,что для некоторых сложно. Но попробуйте!