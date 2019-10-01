Мэр Ярославля рассказал, как его жена заработала миллионы рублей

Опубликованная в апреле декларация о доходах мэра Ярославля Владимира Волкова удивила многих горожан. В документе значилось, что градоначальник заработал в 2018 году чуть больше миллиона рублей, а его супруга — четырнадцать миллионов. Откуда у дамы такие деньги, решили узнать журналисты на пресс-конференции с мэром 1 октября.



— Про супругу сказали — сразу голова отключилась, — заулыбался мэр. — Она занимается бизнесом и зарабатывает больше меня. Это норма, когда я работаю в условиях бюджета, который позволяет получать заработную плату, не мной определенную. А второй человек в семье занимается бизнесом.

