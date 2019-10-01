1 октября вторник
СЕЙЧАС +14°С
usd 64.64
eur 70.72

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 64.64
eur 70.72

Все новости

Все новости
Политика

Мэр Ярославля рассказал, как его жена заработала миллионы рублей

Владимир Волков считает, что это нормально

Поделиться

2 166
7 Обсудить
Супруга мэра Ярославля зарабатывает в 14 раз больше мужа

Супруга мэра Ярославля зарабатывает в 14 раз больше мужа

Опубликованная в апреле декларация о доходах мэра Ярославля Владимира Волкова удивила многих горожан. В документе значилось, что градоначальник заработал в 2018 году чуть больше миллиона рублей, а его супруга — четырнадцать миллионов. Откуда у дамы такие деньги, решили узнать журналисты на пресс-конференции с мэром 1 октября.

— Про супругу сказали — сразу голова отключилась, — заулыбался мэр. — Она занимается бизнесом и зарабатывает больше меня. Это норма, когда я работаю в условиях бюджета, который позволяет получать заработную плату, не мной определенную. А второй человек в семье занимается бизнесом.

Кстати, Владимир Волков считает, что каждый должен стремиться зарабатывать больше. Также на пресс-конференции глава Ярославля рассказал, почему в городе фонари не горят ночью, но зато светят днем.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

деньгизарплатаВолков

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    гость
    1 окт 2019 в 15:28

    У нас что не чиновник, то родственник - успешный предприниматель.

    Иван
    1 окт 2019 в 15:48

    "занимается бизнесом" - вот и весь рассказ. Мэр-невидимка гармонично дополнил губернатора-невидимку. И область при них становится невидимкой.

    гость
    1 окт 2019 в 15:31

    Так в чем бизнес то?Чуть более конкретно о направлениях, связях с госзакзами и прочее. Если есть сферы деятельности , где вы успешны, к чему же это от общества скрывать?