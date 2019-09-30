В муниципалитете Ярославля сократят сотрудников: кто лишится работы

В аппарате муниципалитета Ярославля сократят двоих сотрудников. Проект соответствующего решения вынес на рассмотрение своих коллег-депутатов председатель муниципалитета Артур Ефремов. Уволить собираются консультанта-юриста и главного специалиста.
— Проект решения подготовлен в целях оптимизации структуры и штатной численности аппарата, — говорится в пояснении к документу.
По расчетам, сокращение этих работников приведет к экономии расходов на содержание муниципалитета примерно на 1,4 миллиона рублей.
Напомним, всего в аппарате муниципалитета сейчас работает 15 человек — бухгалтеры, юристы, консультанты. Ближайшее рассмотрение предложения о сокращении запланировано на 1 октября на комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.