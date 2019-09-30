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Политика

В муниципалитете Ярославля сократят сотрудников: кто лишится работы

Благодаря этому хотят экономить по 1,4 миллиона в год

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Чиновников в муниципалитете Ярославля станет меньше

Чиновников в муниципалитете Ярославля станет меньше

В аппарате муниципалитета Ярославля сократят двоих сотрудников. Проект соответствующего решения вынес на рассмотрение своих коллег-депутатов председатель муниципалитета Артур Ефремов. Уволить собираются консультанта-юриста и главного специалиста.

— Проект решения подготовлен в целях оптимизации структуры и штатной численности аппарата, — говорится в пояснении к документу.

По расчетам, сокращение этих работников приведет к экономии расходов на содержание муниципалитета примерно на 1,4 миллиона рублей.

Напомним, всего в аппарате муниципалитета сейчас работает 15 человек — бухгалтеры, юристы, консультанты. Ближайшее рассмотрение предложения о сокращении запланировано на 1 октября на комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

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