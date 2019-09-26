В «Единой России» посмотрели видео авторазборок с экс-мэром Рыбинска и ничего не поняли

В партии «Единая Россия» комиссия по этике изучила материалы о поведении экс-мэра Рыбинска Евгения Сдвижкова, который стал участником авторазборок. История произошла в Рыбинске на участке дороги, где идёт ремонт. В соцсети попало видео, на кадрах которого видно, как рабочий почему-то пинает дорожный конус в автомобиль. Затем к машине подходит Евгений Сдвижков (его фирма руководит ремонтом дороги) и ставит этот конус на капот автомобиля.

Владелец машины пожаловался — ему попортили краску на машине да еще и по-хамски себя повели.