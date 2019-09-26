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Политика

В «Единой России» посмотрели видео авторазборок с экс-мэром Рыбинска и ничего не поняли

Вывод, сделанный комиссией по этике о дорожном скандале в Ярославской области

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Весь сыр-бор из-за этого конуса

Весь сыр-бор из-за этого конуса

В партии «Единая Россия» комиссия по этике изучила материалы о поведении экс-мэра Рыбинска Евгения Сдвижкова, который стал участником авторазборок. История произошла в Рыбинске на участке дороги, где идёт ремонт. В соцсети попало видео, на кадрах которого видно, как рабочий почему-то пинает дорожный конус в автомобиль. Затем к машине подходит Евгений Сдвижков (его фирма руководит ремонтом дороги) и ставит этот конус на капот автомобиля.

Владелец машины пожаловался — ему попортили краску на машине да еще и по-хамски себя повели.

Экс-мэр Рыбинска уверял, что никому не хамил, а лишь пытался утрясти ситуацию. Комиссия в итоге встала на сторону члена партии.

— Обращение не может быть принято, поскольку отсутствие звука речи в видеозаписи не позволяет достоверно установить даже сам факт высказывания члена партии, — сказано в документе комиссии.

Точку в этой истории предстоит поставить Госавтоинспекции.

ТЕКСТ

ТЕГИ

РыбинскСдвижковавторазборки

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    26 сен 2019 в 08:18

    Если бы он изрыгал проклятия по отношению к вождю, наняли бу сурдопереводчика и по губам все вычислили.

    Гость
    26 сен 2019 в 07:26

    своих не бросаем ©

    НеравноДушный
    26 сен 2019 в 09:17

    Звучит, как бред. Действиями гражданина нанесен материальный ущерб - пусть возмещает. Какая разница, что он при этом говорил и при чем здесь этика вообще.