В «Единой России» посмотрели видео авторазборок с экс-мэром Рыбинска и ничего не поняли

В партии «Единая Россия» комиссия по этике изучила материалы о поведении экс-мэра Рыбинска Евгения Сдвижкова, который стал участником авторазборок. История произошла в Рыбинске на участке дороги, где идёт ремонт. В соцсети попало видео, на кадрах которого видно, как рабочий почему-то пинает дорожный конус в автомобиль. Затем к машине подходит Евгений Сдвижков (его фирма руководит ремонтом дороги) и ставит этот конус на капот автомобиля.
Владелец машины пожаловался — ему попортили краску на машине да еще и по-хамски себя повели.
Экс-мэр Рыбинска уверял, что никому не хамил, а лишь пытался утрясти ситуацию. Комиссия в итоге встала на сторону члена партии.
— Обращение не может быть принято, поскольку отсутствие звука речи в видеозаписи не позволяет достоверно установить даже сам факт высказывания члена партии, — сказано в документе комиссии.
Точку в этой истории предстоит поставить Госавтоинспекции.